Una Vittoria da 100 e lode  

Nel suo cassetto c’erano già un diploma magistrale e una laurea in Scienze Religiose conseguita nel ’94 quando già da anni si barcamenava tra le sue due attività a Villamassargia e a Carbonia. Ora c’è una nuova perla nel curriculum scolastico di Vittoria Corda: a 69 anni, la donna originaria di Neoneli ma da una vita residente a Calasetta, ha conseguito il diploma all’istituto Agrario Beccaria di Villamassargia con 100 e lode.

Il figlio

Per lei una grande gioia ma non la sola: tra una settimana l’unico figlio Cristian si laureerà in Mediazione Linguistica, concludendo un percorso interrotto per aiutare la madre nelle due attività di famiglia. «Che dire, - abbozza la donna - è una doppia che non riesco neanche a descrivere. Al mio esame ho solo cercato di fare il mio meglio, e questo - sorride - sembra sia risultato il “meglio” in assoluto». La lode ricevuta le garantisce l’iscrizione in un elenco di eccellenze nazionali e un premio di circa 1000 euro. «Creerò una borsa di studio per gli studenti in difficoltà che si iscrivono al Beccaria di Villamassargia: sarebbe servita anche a me per il diploma quando ero giovane». La sua è una vita dedicata al lavoro, con poco tempo da dedicare a se stessa, ma con anche con tante soddisfazioni conseguite. Divorziata a 22 anni e con un figlio piccolo da mantenere, Vittoria Corda non si è scoraggiata: «Dopo la laurea ero una docente precaria, perciò ho mollato e ho iniziato a lavorare in un hotel di Calasetta diventandone poi la direttrice». Nell’87 riapre a Villamassargia il bar - ristorante di via Carbonia (dal nome Neo-Eolis in omaggio al paese di nascita ma noto a tutti come “Da Vittoria”) riuscendo in breve a trasformarlo in un’attività florida alla quale dal ’90 (e fino al ’98) aggiunge una paninoteca in via Gramsci a Carbonia. «Facevo la spola da Calasetta e mi dividevo tra le due attività senza un attimo di respiro ma sono arrivata ad avere anche 10 dipendenti, tanti dei quali li sento tutt’ora». Nel 2021 la meritata pensione e l’iscrizione al Beccaria: «Inizi non facili poi è andato tutto in discesa grazie al clima di complicità che si è creato con gli altri studenti, dei quali sono subito diventata la “chioccia”, e alla passione e professionalità manifestata dai docenti. Ora non mi fermo di certo: mi sono già iscritta ad un corso d’inglese e ad uno d’informatica: desidero viaggiare e queste conoscenze sono indispensabili».

La scuola

Il 100 e lode di Vittoria Corda ha fatto brillare gli occhi anche a Pino Floris, docente e responsabile del “serale” del Beccaria di Villamassargia (28 diplomati con altri due 100 al serale, 12 al diurno con un 100): «Quello di Vittoria è l’esempio del fatto che si può sempre riprendere o iniziare daccapo un corso di studi e ottenere l’eccellenza».

