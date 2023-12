Una vittoria a valanga per Vucic 

BELGRADO. Trionfo annunciato in Serbia per il presidente Aleksandar Vucic: come previsto il Partito del progresso serbo (Sns), conservatore e di orientamento nazionalpopulista, sembra essersi largamente affermato nelle elezioni parlamentari anticipate, distaccando di molto il principale cartello delle opposizioni, il movimento “La Serbia contro la violenza”, nato dopo le stragi dello scorso maggio e protagonista di proteste e manifestazioni antigovernative andate avanti per mesi. Secondo quanto annunciato in serata dalla premier Ana Brnabic, all’Sns, di cui lei stessa fa parte, sarebbe andato il 47,1% dei voti, ben oltrel quasi 43% ottenuto dal partito nelle ultime legislative del 3 aprile 2022. Il risultato darebbe all’Sns la maggioranza assoluta in parlamento con oltre 125 seggi su 250. Al principale cartello di opposizione, per Barnabic, sarebbe andato il 23%, e il 6,5% al Partito socialista serbo (Sps) del ministro degli esteri Ivica Dacic.