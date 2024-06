Una vita tra nozze e battesimi 

La fede l’ha sempre avuta. Ma mai Paolo Ligas 87 anni, avrebbe immaginato che un giorno, per l’esattezza il 27 giugno del 1999, sarebbe stato ordinato diacono. «Tutto merito di don Gianni Paderi, il parroco di Santa Maria degli Angeli morto qualche anno fa, che allora era vice parroco a Sacro Cuore e mi disse “Paolo perché non diventi diacono?” e io gli risposi “Se lei mi dice che posso farlo accetto”». Da allora sono passati 25 anni al servizio della chiesa, che Ligas festeggerà oggi con una messa e una piccola cerimonia nella parrocchia di Sacro Cuore.

La storia

Carrozziere che ha lavorato per anni alla Fiat, è il diacono più anziano della città ed è un fiume di ricordi che racconta nel cortile dell’oratorio seduto accanto a Don Antonello Piras, il parroco di Sacro Cuore.i sono messo subito a studiare perché non potevo certo iniziare qualcosa senza formazione», racconta. «E così poi è arrivata l’ordinazione a diacono. Non dimenticherò mai quel giorno, c’era monsignor Ottorino Alberti a cui ho sempre voluto un gran bene e lui ne voleva a me». E come dimenticare quei viaggi, proprio con il monsignore in giro per la Sardegna, «lo accompagnavo ovunque. Io e lui nella mia Fiat 125. Ricordo che era sempre in preghiera e poi mi diceva “Paolo mi raccomando vai piano!». La 125 era soltanto una delle tante auto di Ligas «ne ho avuto settanta in tutto. La Fiat me ne dava due all’anno, una ogni sei mesi». Dopo avere lavorato per la Fiat, Ligas apre la sua carrozzeria in zona Sant’Antonio, «mi conoscevano tutti. Mi ricordo che un giorno un sacerdote mi disse “Paolo io non esco più con te perché per fare pochi metri di strada ci vuole un’ora, perché tutti si fermano a salutarti”».

Battesimi e matrimoni

In 25 anni da diacono permanente – che sono quelli che non diventeranno mai prete, infatti Ligas è pure sposato con la sua Pinuccia 80 anni - ha celebrato centinaia di battesimi, «chissà adesso come saranno cresciuti quei bambini» e matrimoni, «molti sposi li incontro ancora e mi salutano. Sono persino andato a Milano, Roma e Torino a celebrarli». Il ricordo più bello, «è sicuramente quello dell’ordinazione a diacono» ma nel cuore «porto anche i 25 viaggi a Lourdes come barelliere ad accompagnare i malati». Tanti i sacerdoti che in questi 5 lustri sono passati per Sacro Cuore, «li ricordo tutti con affetto ma soprattutto don Antonio Pillai che morì davanti a me all’improvviso, mentre organizzavamo per il catechismo». Ancora adesso Paolo Ligas è una parte fondamentale della parrocchia, «apre e chiude la chiesa» dice don Antonello, «continua nel suo servizio ed è una persona fondamentale».

La festa

E c’è da scommettere che oggi saranno tantissimi alla sua festa: «Mi vogliono tutti bene e sono molto contento. Questo è un bel quartiere ma potrebbe migliorare come tutte le cose, ci vorrebbero più pulizie e ci vorrebbero strade senza buche. Ma io mi sono sempre trovato benissimo, sin da quando tantissimi anni fa sono arrivato da Selagas».

