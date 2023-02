«Una vita tra Inghilterra e Usa»  

«Ho studiato Psicologia a Cagliari, dopo la laurea ho fatto un corso di sei mesi per l’imprenditorialità femminile e poi sono andata a fare un master in Management and learning organization all’Università di Lancaster, con una borsa di studio regionale. Poi mi sono trattenuta in Inghilterra, per fare un Phd – un dottorato di ricerca – all’Università di Manchester, e ho trovato un lavoro a Lancaster, sempre all’Università, per sei anni sono stata professoressa di Management learning, e facevo sia insegnamento che ricerca, la mia passione».

Alessia Contu, nata 50 anni fa a Iglesias, qui ha ancora la madre e il fratello e viene in vacanza o per congressi e collaborazioni scientifiche, ma la sua vita, da quando aveva 26 anni, si è svolta, con grandi soddisfazioni, in giro per il mondo. Oggi ha un marito, inglese, una figlia di 13 anni, e vive a Boston.

«Dopo Lancaster, e varie pubblicazioni, nel 2006 ho cambiato ancora: mi sono trasferita in un altro ateneo, la Warwick Business School, dove ho avuto la promozione a professore associato. La Warwick è una università prestigiosa, molto nota, frequentata esclusivamente da studenti bravissimi e appartenenti a famiglie molto ricche. Insomma, è un luogo elitario, con giovani provenienti da ogni angolo del pianeta, che fanno internship magari a Singapore o a Ginevra, con il massimo dei voti in tutte le materie e tutte le porte aperte. Bello, certo, ma non era quello per cui ho studiato tanto e mi sono specializzata. Così, a dicembre del 2013 ho fatto un’altra volta le valigie e sono andata negli Stati Uniti, alla University of Massachusetts a Boston, dove nel 2019 sono diventata professore ordinario. È una delle università pubbliche più importanti dello Stato, e l’obiettivo è quello di facilitare l’ascensore sociale a tutta una serie di persone svantaggiate che la frequentano. Gente che, ad esempio, deve fare due, tre lavori diversi per vivere, e contemporaneamente studia, tutto ciò in un contesto, quello americano, che ha una struttura di welfare debolissima. Io – dopo essere stata capo dipartimento per sette anni – ora tengo due corsi: Managing Organization e Disease Environment and Public Policy. Se fossi rimasta in Sardegna? Bè, sicuramente non avrei avuto tutte queste opportunità di scegliere, di cambiare, di spostarmi spesso e, soprattutto, di fare ricerca come ho fatto. Oltre ad aver avuto migliori condizioni economiche rispetto a quelle dei professori italiani». (cr. co.)

