«Una vita senza ostacoli: basta crederci» 

«Una vita senza ostacoli e barriere è possibile: basta crederci e impegnarsi». È il mantra che da sempre accompagna le giornate di Francesca Secci, la campionessa paralimpica di nuoto che proprio pochi giorni fa ha conquistato altri tre ori nei campionati invernali di Lignano Sabbiadoro. Gli ultimi di una lunga serie di premi portati a casa dalla ragazza selargina in diciannove anni di agonismo in giro per l’Italia e fuori dalla Penisola, nonostante l’ipoplasia femorale alla gamba destra.

La passione

La prima esperienza in acqua al Poetto a tre mesi, poi la decisione dei genitori di iscriverla in palestra a tre anni. «Da allora non ho mai smesso, nuotare mi da un senso di forza e di libertà allo stesso tempo», racconta l’atleta con il sorriso stampato sul viso. A 15 anni l’incontro con lo sport paralimpico, seguito dalla prima gara regionale e la qualificazione nei campionati italiani. «Lì ho capito che quella passione esplosa da bambina poteva trasformarsi in soddisfazione a livello agonistico», ricorda.E così è stato: gli ultimi titoli li ha conquistati pochi giorni fa nella piscina olimpionica di Lignano Sabbiadoro. «Una nuotatrice modello», la definiscono dall’associazione sportiva SaSpo Cagliari di cui Francesca Secci fa parte da tempo. E da alcuni anni c’è anche la polisportiva Ferrini come seconda casa sportiva, con il suo allenatore Alessandro Medda. Tantissime le gare fatte e medaglie ricevute sinora. «Questo è il mio 19esimo anno di agonismo, il primo campionato italiano risale al 2005 e ho partecipato tutti gli anni a parte il 2020«, racconta, «impossibile ricordare il numero esatto di campionati e titoli».

La scuola

Tante soddisfazioni nello sport, così come nel lavoro: la 34enne di Selargius è un’insegnante di inglese, con una cattedra nell’istituto tecnico Martini. La mattina a scuola, la sera in vasca per gli allenamenti. Ma restano non pochi pregiudizi e limiti mentali con i quali si scontra quasi quotidianamente. «Me li faccio scivolare addosso, anzi spesso ci rido sù», dice ricordando alcuni episodi capitati di recente. «C’è ancora chi mi guarda storto mentre parcheggio, come se non fosse normale guidare per chi come me ha una disabilità. Oppure sentirmi dire frasi tipo: “ma sei arrivata sola qui?”, oppure “riesci a fare tutto da sola?”. Siamo nel 2024 e c’è molto da fare ancora, c’è da lavorare sul linguaggio, sulla percezione. È uno dei motivi per cui sono diventata un’insegnante: far capire nelle scuole che la disabilità è parte della normalità, dimostrare che possiamo fare le cose che fanno gli altri».

Il futuro

Prossimi obiettivi nel mirino: i campionati master paralimpici a Roma a maggio, e a luglio appuntamento con la competizione estiva, poi si parte con la stagione in mare. «Il nuoto è la mia vita», dice ancora la campionessa selargina, «al di là delle medaglie e dei titoli conquistati, per me è un’esigenza. Lo sport come per tutti è una valvola di sfogo, poi c’è chi diventa un campione e chi no. Bisogna farlo come divertimento, e mai pensare “non ce la farò mai”. Tutti possiamo metterci in gioco, superando quei limiti che, noi per primi, spesso ci mettiamo».

