Una vita presa a cazzotti: Piero Fanni, il bimbo di strada diventato campione di pugilato 

Nessuno può colpire duro come fa la vita, ma quello che conta è come si resiste ai colpi. Non siamo nella periferia di Philadelphia, fra le abitazioni in mattoncini rossi, larghe strade e canestri da basket; Questo non è cinema, si parla di vita vera. Piero Fanni, classe 1952, campione sardo di pugilato nel 1975, in semifinale nei campionati nazionali assoluti, è il primo bambino nato nel quartiere Zunturinu di Tortolì, all’interno di una della case popolari costruite dopo l’alluvione del 1951. «Nel quartiere c’erano tanti problemi, legati soprattutto alla povertà. Provengo da una famiglia numerosa, nove figli; a 12 anni avevo già abbandonato la scuola per andare a lavorare in campagna. Crescere così non è stato facile», ricorda Piero Fanni.

Il riscatto

Zunturinu non è la periferia di una grande città americana, ma la sua vecchia fama di rione difficile resiste ancora oggi. Si sogna il riscatto, un futuro migliore. «La passione per il pugilato è nata da bambino, grazie al mio papà – racconta Fanni – Ricordo che mi svegliava alle tre del mattino per poter vedere in televisione i grandi incontri di boxe, insieme. Restavo incantato di fronte a Rocky Marciano e Muhammad Ali. Mi sono dedicato a questo sport per circa quindici anni, anche per sfuggire alle tentazioni del quartiere». A 16 anni perde il suo amato padre e inizia ad allenarsi duramente in palestra, si dedica ad uno stile di vita sano – niente alcool, niente fumo, niente stravizi – e a 20 anni comincia a combattere. «Ho iniziato subito nella categoria “dilettanti” pesi mosca, incontravo gente già esperta. Ho fatto una trentina di incontri, mi chiamavano “Il tamburino sardo”. Sono stato campione nel 1975, poi per diritto sono passato ai campionati italiani, dove c’erano grandi pugili. Ho avuto la fortuna di combattere, di vincere e arrivare direttamente in semifinale. Mi hanno proposto più volte di entrare nella categoria dei professionisti, ma avrei dovuto rinunciare al mio lavoro al porto di Arbatax. Questo sport non mi ha dato soldi, ma stare nell’ambiente della palestra mi ha tolto dalla strada. Ha dato un indirizzo alla mia vita, è stato un bene per la mia salute, fisica e mentale».

Brutta strada

Lo sport regala speranza e disciplina, diventa la via d’uscita da un’esistenza che ha già il suo canovaccio. Regala la possibilità di riscrivere il copione, cambiare le scene, decidere il finale. «Dedicarmi alla palestra mi ha fatto dimenticare le cose discutibili che facevamo nel quartiere e in quell’ambiente, come i piccoli furti. Il pugilato ha cancellato i capricci da ragazzino, sono diventato silenzioso e ho iniziato a frequentare solo gli amici con cui mi allenavo, evitando quelli del vicinato. Magari mi avrebbero portato nella brutta strada». Oggi Piero vive ancora nella stessa casa in cui è nato, settantuno anni fa, nel quartiere che nel frattempo è cresciuto, cambiato, migliorato. Conserva ancora le riviste specializzate degli anni d’oro e fotografie ormai ingiallite. «Ai giovani consiglio sempre di dedicarsi al pugilato, alla palestra o a qualsiasi altro sport. Serve a sfogare la rabbia e a stare lontano dai vizi, dalla droga e dal fumo», conclude. La vita non è tenera per nessuno, ma ciò che conta è come ci si rialza dal tappeto.

