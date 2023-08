Una vita per il commercio 

Uniti nella vita e nel lavoro, che continuano a svolgere con passione, tutti i giorni. Da Desulo l’esempio degli esercenti più longevi, simbolo di una comunità in cui il commercio è storia e tradizione. Per immergersi nella loro quotidianità non può mancare un salto nel rione di Asuai dove, in via Cagliari, sorge la storica bottega dei coniugi Giuseppe Urru (82 anni) e Sebastiana Porru, per tutti Santina (78). Sposati da 57 anni, dal 1961 offrono un servizio quotidiano a tanti clienti, anche del territorio.

Esperienze e sacrifici

«Ero un ragazzino di 14 anni - racconta Giuseppe Urru - quando con mio padre mossi i primi passi da ambulante, vendendo castagne e nocciole fra Monserrato e Cagliari. Ci muovevamo a piedi e a cavallo, smerciando anche campanacci, mestoli e utensili per la lavorazione del formaggio». Prosegue: «Nel 1961 ho aperto il negozio in paese. Inizialmente acquistavo frutta e verdura in Ogliastra, per poi rifornirmi nei mercati di Cagliari». E ancora: «Dopo tanti di sacrifici, ho acquistato il primo camion frigo, diventando grossista del circondario insieme a mio figlio Tore». Grande la complicità fra Urru e la moglie. Si suddividono fra il banco dei salumi e gli scaffali dove non manca nulla. «L’età si fa sentire ma nonostante sia pensionato amo ciò che faccio. Qua ci sono i sacrifici di una vita, grazie a cui abbiamo cresciuto tre figli».

Emigrazione

A due passi dal Municipio, nella centralissima via La Marmora, è un riferimento per tutti Basilia Floris (76 anni). Conosciuta come “Bailledda”, dal 1969, supportata dal marito Antonio Loddo (86 anni), porta avanti il negozio di famiglia, dove trovano spazio alimentari e non solo. «Siamo stati emigrati in Lombardia per alcuni anni - racconta - ma il richiamo alle radici è stato forte. Tornati a casa abbiamo messo in piedi questa attività e una di fianco, con la vendita di materiali edili e merceria». Il marito Antonio, un passato da autotrasportatore, è sempre stato il collante perfetto, riuscendo a fare la sua parte nonostante i continui viaggi in tutta l’Isola. «Mi ha sempre supportato - continua -. Siamo sposati da 56 anni e abbiamo cresciuto i nostri tre figli educandoli ai valori del lavoro». Valori che si respirano in ogni angolo della bottega, aperta con orari flessibili, anche la domenica. «Conosco uno ad uno i miei clienti. La disponibilità è tutto. Potrei stare a casa, ma mi piace tenermi ancora impegnata e sapere di essere un riferimento per tanti». Nonostante il periodo difficile, fra tasse elevate e caro bollette, le idee di “Bailledda” restano chiare: «Fin quando Dio mi darà la forza continuerò. Reggere il confronto con la grande catena è dura, ma nei nostri negozi si trova ancora la qualità». Sulla stessa linea i coniugi Urru-Porru, animati da un’infaticabile energia e determinazione. E se è proprio vero che, tra i segreti della longevità, ci sia il tenersi continuamente impegnati, a Desulo ci sono validi testimoni.

