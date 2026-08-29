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Serramanna.
30 agosto 2026 alle 00:24

Una vita per i bambini, Maria Pes compie 100 anni 

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Serramanna ha una nuova centenaria. A pochi giorni dalla scomparsa a 103 anni dell’uomo più anziano del paese, Antonio Lepori, e un mese fa di Rita Mocci (101 anni), Maria Pes si aggiunge alla pattuglia della classe di ferro che conta oggi tre donne e un uomo. «Abbiamo festeggiato una nuova centenaria, Maria Pes, originaria di Sanluri e cugina del nostro parroco don Giuseppe Pes», racconta Maria Grazia Medda, presidente dell’associazione Anni D’Argento, vicina ai centenari e alle centenarie del paese. Come Maria Pes, che gode di buona salute e vive circondata dall’affetto della sua bella famiglia: figli, nipoti e pronipoti. Immancabile, anche in questa circostanza, l’omaggio del sindaco Gabriele Littera e della rappresentanza di Anni D’Argento. «Le abbiamo portato i nostri migliori auguri per questo splendido traguardo», conferma Medda, che parla della nuova centenaria: «Una donna garbata e gentile, socievole, curiosa, molto religiosa e ricca di interessi, che ha avuto un’infanzia non facile, ha perduto la mamma piccolissima ma ha studiato all’Istituto Magistrale, è diventata maestra, e dopo un primo periodo di insegnamento si è dedicata completamente alla famiglia».

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