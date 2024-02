Una vita per gli altri cancellata dal tragico incidente 

Nessuna novità sulla morte di Giovanna Crimi, investita dall'esplosione di una bombola di gas nella propria casa sabato a Sorso. Il cadavere della 71enne si trova al momento a disposizione del dipartimento di medicina legale di Sassari anche se, almeno fino a ieri sera, i dottori non avevano ancora ricevuto disposizioni in merito dalla magistratura mentre, su quanto accaduto, indagano i carabinieri. Impossibile quindi prevedere quando sarà riconsegnato il corpo alla famiglia e, di conseguenza, la giornata da destinare ai funerali della donna. Che, due giorni fa, ha perso la vita nell'abitazione condivisa con la figlia e la nipotina di via Europa a poche decine di metri dal viale principale del paese.

Intorno alle 14.30 la deflagrazione, sentita pure da Sennori, e avvenuta nel cortile interno, uno spazio vicino al laboratorio-officina che il marito di Giovanna, deceduto dieci anni fa, aveva, riferiscono gli amici, a suo tempo organizzato. La bombola esplosa alimentava la caldaia della casa a un piano che fa angolo con via Nuoro. Proprio da questa seconda strada erano tangibili, a parte le finestre distrutte delle dimore vicine, le conseguenze più impressionanti di quanto avvenuto, con la serranda che chiudeva alla vista l'interno domestico accartocciata dalla forza d'urto. E sulla parete soprastante l'ombra della fiammata aveva annerito diversi metri della parete sul retro. Grande il cordoglio per la scomparsa di Giovanna Crimi, donna molto conosciuta a Sorso per il suo impegno nel sociale e come catechista nella parrocchia

