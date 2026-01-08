Una vita nuova per il parco Rolandi 

Via libera al progetto di riqualificazione del parco comunale Giovanni Rolandi, tra le vie Rinascita, Dante e Trieste, a San Gavino.

«Si tratta di uno degli spazi verdi più importanti del paese – spiega l’assessore comunale all’Ambiente Fabio Orrù –. L’intervento punta a restituire decoro, sicurezza e funzionalità a un’area centrale per la vita sociale e ricreativa della comunità. Il progetto prevede l’installazione di nuovi giochi e la riqualificazione di quelli esistenti. Inoltre sarà prevista una zona dedicata alla fascia dei bambini da 0 a 3 anni e verrà data particolare attenzione alla sicurezza grazie alla pavimentazioni anti-trauma». Previsti nuovi camminamenti in calcestruzzo drenante, il miglioramento dell’accessibilità, la manutenzione del verde e la riqualificazione dell’impianto di irrigazione e dell’illuminazione per rendere il parco fruibile anche nelle ore serali. «L’intervento, del valore complessivo di circa 140mila euro – aggiunge Orrù – consentirà di valorizzare il parco Rolandi nel rispetto dell’ambiente e del patrimonio verde esistente restituendo alla cittadinanza uno spazio rinnovato e più sicuro». Quest’area verde è rimasta per diversi mesi senza gestione con il chiosco-bar e i servizi igienici chiusi.

