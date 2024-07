Una vita indipendente per i ragazzi autistici 

Anche a Monserrato i ragazzi autistici potranno imparare le attività della vita quotidiana per diventare indipendenti. In via Cicerone, infatti, una casa campidanese è stata messa a disposizione dell'associazione Diversamente odv da un cittadino che ha sposato in pieno la causa. «Il progetto - chiamato “Learning to fly Academy Project” - partirà i primi giorni di settembre», dichiara Pierangelo Cappai, presidente dell'associazione, «attualmente stiamo finendo di sistemare le ultime cose nell’appartamento. Nel frattempo, sabato c'è stata la “Festa dell'estate” organizzata dall’associazione per permettere ai ragazzi e alle loro famiglie di conoscere la casa in anteprima, in attesa dell'inaugurazione di settembre».

La sperimentazione

Una prima sperimentazione del progetto a Monserrato era stata fatta due anni fa grazie alla disponibilità di una casa da parte di una socia dell'associazione, che però poi ha dovuto venderla. «All'inizio di quest'anno abbiamo pensato di tornare a Monserrato», prosegue Cappai, «ma non riuscivamo purtroppo a trovare una casa che ci ospitasse perché molti non volevano affittarcela, trovavamo solo porte chiuse. Alla fine fortunatamente, dopo tanto tempo ce l'abbiamo fatta e abbiamo trovato questa casa campidanese in via Cicerone che ha anche un bel giardino».

Attualmente sono otto i ragazzi e le ragazze, provenienti da tutto l’hinterland, che si apprestano a intraprendere questo percorso di vita indipendente, personalizzato in base alle esigenze e alle capacità di ciascun partecipante. «L'iniziativa seguirà punto per punto quanto è previsto dalla convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità», sottolinea Cappai, «l'obiettivo è avviarli ad una vita quanto più possibile indipendente. Tra i compiti principali che dovranno svolgere ci sarà la gestione della casa, la preparazione del pranzo e della cena, la pulizia e la sistemazione delle stanze e anche la cura dello spazio esterno. Man mano che prenderanno dimestichezza con le attività potranno anche rimanere a dormire alcuni giorni alla settimana».

I finanziamenti

Il progetto si avvale di fondi regionali e una parte è finanziata dall’8xmille della Chiesa valdese. «Per il momento riusciamo a garantirlo fino a tutto il 2025, poi speriamo di trovare altri finanziamenti e di poter proseguire», auspica il presidente di Diversamente odv. «È un passo importante nella vita dei nostri ragazzi e delle loro famiglie; queste ultime potranno mettere in pausa le loro preoccupazioni, che sono quelle che ogni genitore ha sul futuro dei figli con disabilità», aggiunge Marcellina Spiga, vicepresidente dell'associazione, «mio figlio Danilo ha quarant'anni e abbiamo sempre lottato per far sì che non finisse in un istituto. Questi progetti sono una manna dal cielo, perché anche i nostri ragazzi hanno diritto all’indipendenza e a partecipare alla vita della società in tutto e per tutto. È inoltre importante che tante altre famiglie che non si sono poste il problema del futuro dei loro figli, perché ancora piccoli, sappiano che possono contare su progetti come questo».

