Una vita in trincea tra i poveri 

Ci sono stati momenti duri, il dramma della povertà e i visi segnati dalle lacrime dopo le violenze. C’è stato anche chi ha tentato di fare il furbo come quella volta che un uomo portò via le tessere prepagate dalla sede. Giovanna Lai ricorda ogni singola storia. Diciassette anni in prima linea a combattere le povertà come direttrice della Caritas diocesana. Un periodo lungo che, fra disagio economico e sociale, vale addirittura doppio. Ma per Giovanna Lai stare in quella trincea della disperazione non è mai stato un peso. Testimone di cambiamenti nella società, nel pianeta povertà e solidarietà, adesso sta per lasciare la direzione a don Maurizio Spanu, così come deciso dall’arcivescovo Roberto Carboni, ma non perde lo spirito “missionario”. «Sarò sempre a disposizione, mi dispiace abbandonare ma lascio in buone mani».

Gli inizi

Era il 2006 quando l’allora arcivescovo Ignazio Sanna la chiamò per sostituire don Franco Porchedda, che da anni guidava la Caritas. «Facevo già volontariato quando ho accettato la proposta di Monsignor Sanna, ho seguito corsi di formazione per direttore, visitavamo “le Caritas modello” e piano piano ho intrapreso un percorso che ha dato buoni frutti». È cresciuta l’associazione che da tre volontari è passata a trenta e sono arrivati risultati e progetti: oltre agli aiuti per le famiglie bisognose, la Caritas diocesana è stata la prima in Sardegna ad aprire a Oristano l’emporio della solidarietà. «Una bella realtà che da otto anni consente di assistere un’ottantina di famiglie» spiega. Ci sono poi le borse di studio, i contributi per le bollette, la farmacia «ma diamo anche un sostegno per consentire ai ragazzi bisognosi di poter svolgere attività sportiva – aggiunge – cerchiamo di aiutare soprattutto i giovani a non sentirsi diversi».

Il quadro

«Le povertà ci sono sempre state, col tempo sono aumentate e nel periodo del Covid sono precipitate – sottolinea - noi siamo rimasti aperti anche con la zona rossa. Il cellulare Caritas squillava continuamente, se c’era necessità andavamo anche la notte nelle case». Al centro d’ascolto arrivano ogni settimana due o tre nuovi casi e qui si apre la sfera del disagio. «Oltre ai cosiddetti nuovi poveri, orfani del lavoro, precari e separati – fa notare Giovanna Lai – stiamo registrando anche un ritorno di persone che venivano prima della pandemia e che durante quei mesi probabilmente avevano ricevuto aiuto da altri enti. Adesso sono tornati da noi, evidentemente quelle forme di sostegno non sono più sufficienti». Situazioni complicate con «una povertà ereditaria – spiega – nelle famiglie bisognose ci sono figli che non lavorano e non studiano, sono scoraggiati e non riescono ad affrancarsi da quelle realtà». Ed ecco i progetti nelle scuole con corsi di recupero.