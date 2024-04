Una vita in politica, addio a Linetta Serri 

Linetta la conoscevano tutti, e tutti la stimavano per la sua forza, la sua onestà intellettuale, la sua umanità e la costante partecipazione in prima linea alle battaglie che veramente contano, quelle per il lavoro, per i diritti, per la rappresentanza femminile, per la salute, per dare voce ai più deboli.

Linetta Serri si è spenta la notte prima di Pasqua, aveva 77 anni, e il cordoglio dei sardi è stato grande e unanime. La sua scomparsa è stata annunciata – con un messaggio sui social – dalla sorella e dai nipoti, che l’hanno ricordata per la sua grande passione: «Una donna che per tanti anni si è dedicata alla buona politica». Non fiori e annunci ma opere di bene, i familiari invitano ad aiutare associazioni umanitarie. Il funerale si terrà oggi a mezzogiorno al cimitero San Michele di Cagliari.

Linetta Serri ha insegnato Lettere nelle scuole superiori, e nel 1974 si è iscritta al Pci, di cui è sempre stata un’esponente di primissimo piano. Viene eletta in Consiglio regionale per due legislature (1984-1994) ed è stata presidente della commissione Diritti civili, dando impulso alle indagini sulla condizione minorile e sulle carceri. Negli anni Novanta è stata sindaca di Armungia, il suo paese, e tanto ha fatto per lo sviluppo della comunità.

Sempre protagonista nelle file della sinistra, è stata componente del Comitato delle Regioni a Bruxelles dal 2001 al 2009, dove è stata anche relatrice per l’Agenda sociale europea 2005-2010.

RIPRODUZIONE RISERVATA