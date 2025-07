«Una vita in paradiso: senza luce né acqua, Chia era tutta per noi» 

INVIATO

Domus de Maria. L’uomo e il mare. Pietro Cara ha 95 anni e dalla veranda al primo piano della sua casa domina con lo sguardo Chia, può vedere la torre e perdersi nei ricordi di una vita. «Sono nato qui nel 1929, c’erano pochissime case sparse tra Capo Spartivento, il porticciolo e Bacu Idda, attorno alla chiesetta. Mio padre aveva cinque capre, regalate da mio nonno, siamo sempre rimasti qui, quando eravamo praticamente da soli e non avevamo niente, né strade, né acqua, né luce. Certo, c’era il mare, quello stesso mare oggi preso d’assalto dei turisti. Per noi bambini il primo gioco era imparare a nuotare, non avevamo neppure il costume da bagno. Ma prima dovevamo aiutare i nostri genitori».

Il pioniere

Pietro Cara è lucidissimo, ancora oggi guida la vettura «per andare a Domus de Maria o a Pula a rifornire, dal barbiere o a comprare il giornale, soprattutto vado nel mio orto». Perché ancora oggi segue una piccola tenuta con piante da frutta, susine, fichi, e l’orto con le melanzane dolcissime di questa zona. «Chia è cambiata, certo, da ragazzo mi sembrava di non avere niente invece avevamo tutto, era un paradiso tutto per noi. Poi piano piano sono arrivati i turisti, le prime costruzioni, le strade, i servizi, la televisione abbiamo iniziato a vederla nel 1971, prima non arrivava il segnale».

Camping selvaggio

I primi vacanzieri negli anni Sessanta. «Arrivavano da Cagliari e dintorni: da giugno a settembre campeggio libero, nelle dune costruivano baracche con cartone e legno, dicevano: sono le nostre ville sul mare . Portavano anche maialetti e galline che allevavano tra i cespugli di ginepro, sino a quando un giorno non sono arrivati i carabinieri a sgomberare la baraccopoli. E a settembre era un disastro nel retro di Su Giudeu, di Campana: c’era gente che abbandonava le cucine economiche, addirittura i water, chi lasciava addirittura i cani, e a noi che amavamo davvero questi posti non restava che pulire».

La famiglia

Pietro Cara ha perso da diversi anni la moglie Mariuccia, adesso vive vicino a tre dei suoi cinque figli che hanno scelto di tornare nella loro Chia dopo aver lavorato in giro per l’Italia e all’Estero: «Un rimpianto? Nessuno, ho avuto una vita bella e felice», prosegue il nonnino di Chia, «certo, ricordo i discorsi di mio padre quando un commercialista di Cagliari gli propose dopo la guerra di acquistare 32 ettari di terreno, costavano all’epoca 6-7 mila lire. Lui non volle rischiare, adesso su quei terreni sono stati costruite ville e alberghi».

Sul mare

Le prime costruzioni moderne attorno agli anni 70, dove c’era la colonia estiva della Curia: «In quella zona c’erano resti archeologici, all’epoca non si andava molto per il sottile». Ma soprattutto Pietro Cara ricorda le dune alte nel retro della spiaggia di S’Acqua Durci: «La Regione ci impiegò tre anni per bonificare quello stagno di acqua dolce, e lo fece proprio ricoprendolo con la sabbia prelevate dalle dune. Oggi sarebbe impensabile». A quel lavori prese parte anche lui, come operaio del servizio antinsetti della Regione: «Venni assunto su fine anni Cinquanta, ho lavorato tanti anni in questa zona per la campagna contro la malaria. Ma non ho mai trascurato i campi, il mio orto. Certo, Chia era diversa: c’erano migliaia di piante di fichi, ora la falda acquifera si è quasi spenta, a me sono rimasti solo due alberi, comunque il fico di Chia resta un simbolo e non morirà mai».

Consigli per Chia alla sindaca Concetta Spada? «Occorre una rotatoria tra via Pascoli e viale Chia», sorride Pietro Cara, «più alberi, magari oleandri, una piazzetta e più controlli per continuare a salvaguardare questo paradiso ma la sindaca lo sa. Chia è bellissima: lo è sempre stata».

