Una vita in chiesa: «Sono l’ultimo sacrestano» 

Ha mosso i suoi primi passi in chiesa come sacrestano quand’era ancora adolescente. Da allora non ha mai smesso. In tempi in cui molte chiese sono sbarrate perché mancano sacerdoti e laici, la figura del sacrestano assume maggiore importanza, ma anche questa si fa sempre più rara. Lo testimonia Angelo Cappon, 68 anni, che a Guspini svolge questo ruolo nella parrocchia di San Pio X, nel quartiere delle Case popolari. «Iniziai a frequentare l’oratorio di San Nicolò», racconta, «quand’ero bambino. La mia famiglia, composta da dodici figli, andava in chiesa. Quando avevo 13 anni i miei genitori si trasferirono nel Nuovo quartiere e partecipavamo alle funzioni religiose quando ancora si celebravano nella cripta in costruzione. Avevo dato una mano per i lavori con altri volontari, uomini e donne di ogni età».

Ha prestato servizio con cinque parroci: una vita.

«Vero: con don Fiorenzo Pau, don Francesco Murgia, don Gian Pietro Fanari, don Gianni Biancu e ora con don Claudio Marras. Fu don Pau ad autorizzarmi a preparare l’altare per le celebrazioni eucaristiche, distribuire i libretti e animare le funzioni con i canti nel coro quando don Pau stava per lasciare la parrocchia. Ero smarrito, mi sembrava una cosa molto grande e mi chiedevo se ero degno di farlo. Malgrado le titubanze, però, avevo iniziato a preparare la mensa delle celebrazioni».

Poi arrivarono lo spaccio nella cripta e le colonie.

«Quando don Murgia divenne parroco, gestivo uno spaccio per la vendita delle bibite nella cripta dove i ragazzi giocavano. Lì organizzavamo il cinema, andavo a Cagliari per prendere le bobine e il sacerdote le proiettava. Una volta fui rimproverato per un fatto col quale non c’entravo nulla: mi ero risentito e mi allontanai per quattro giorni. Venne a casa la sorella del parroco per invitarmi a rientrare e lo feci senza rancore».

Facevate i campeggi?

«Con don Pau davo una mano anche per i campeggi nella colonia parrocchiale di Arborea: organizzavo le squadre dei ragazzi assieme ad altre persone. Con don Fanari andavamo in una colonia a Sant’Angelo, aiutavo in cucina a preparare i pasti affiancando altri laici. Don Fanari mi portava ovunque, in particolare per le attività delle missioni nei paesi».

Angelo Cappon è l’ultimo sacrestano?

«Sono contento di questa mia esperienza: ho offerto questo servizio alla chiesa, ai sacerdoti e alla gente con assoluta gratitudine, gratuitamente, e i parrocchiani hanno sempre apprezzato la mia attività. In futuro non so se ci saranno persone disposte a fare quello che ho fatto io: i giovani non frequentano le messe. Vorrei prestare il mio servizio ancora per molti anni, con una speranza: non essere l’ultimo sacrestano nella storia di Guspini».

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