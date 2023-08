Una vita in campo, uno scopo: il gol  

Li chiamano gli “eterni” dei campionati dilettantistici di calcio: nonostante l’età hanno una grande passione, si mantengono in forma e, soprattutto, si divertono ancora. Sono tutti attaccanti, di età compresa fra 40 e 50 anni. Il più illustre “anziano”, professionalmente parlando, è senza dubbio Gianluca Siazzu, che nonostante le sue 48 primavere continuerà a giocare in Seconda categoria con l’ambiziosa formazione del Don Cesare Delogu La Salette Olbia. La punta di Torpè segnerà gol a grappoli, come ha fatto in tutta la sua splendida e lunga carriera che lo ha visto militare dalla serie C ai dilettanti. L’ultima performance è quella della scorsa stagione, quando con le sue reti è stato fra gli artefici della salvezza del Posada in Promozione.

Marcature multiple

Dalla Gallura al Sassarese, dove l’attaccante bonorvese Salvatore Deriu, 44 anni, ha accettato la proposta del Pozzomaggiore per continuare a bucare la rete come ha fatto per una vita da bandiera e capitano del Bonorva, siglando centinaia di gol. Pure in Ogliastra c’è un arzillo 42enne che, dopo una carriera esaltante e marcature à gogo, continuerà a bucare la rete con la Baunese in Prima categoria. Qui la scorsa stagione ha siglato 30 marcature risultando il migliore dei 5 gironi di Prima. In Baronia resiste al tempo Giovanni Cadau, attaccante di razza, 42 anni a dicembre, carriera eccezionale e una montagna di segnature. Dopo aver contribuito al salto di categoria in Promozione del Tuttavista Galtellì (20 centri), metterà ancora a disposizione del club la sua esperienza.

Punte da due zeri

Nel Cagliaritano giocherà ancora l’attaccante Simone Stocchino, a sua volta 42 anni (ma a ottobre): guiderà l’attacco della Frassinetti Elmas, compagine di Prima categoria. Anche lui ha un grande passato. Nel Ghilarza ha trascorso il periodo più lungo realizzando oltre 100 gol ed è stato fra i protagonisti del ritorno in Eccellenza e della storica vittoria in Coppa Italia.

In Barbagia c’è Roberto Mele, altro mostro sacro del calcio sardo. Il capitano e leader indiscusso del Taloro ha appena compiuto 41 anni e si prepara a disputare nientemeno che il 22° campionato consecutivo con i gavoesi, sempre in Eccellenza. Per meriti sportivi è dal 2017 anche cittadino onorario di Gavoi. Il presidente Mathias Urru lo definisce semplicemente come «uno dei pochi rappresentanti di un calcio che non c’è più».

È oristanese Andrea Sanna, altro attaccante di 40 anni, con un bel percorso fra i professionisti: dopo aver vinto il titolo di capocannoniere la scorsa stagione in Eccellenza con la Tharros, sarà ancora al centro dell’attacco biancorosso.

La strada da seguire

Sono tutti un esempio, principalmente per i più giovani, ai quali non possono che trasmettere valori come impegno, voglia di non mollare, serietà e correttezza. In campo e fuori.

