Una vita già salva grazie al suo dono estremo 

Il gesto di grande amore e altruismo da parte dei genitori di Beatrice Loi ha già salvato una vita: la donazione degli organi della ragazza ha subito permesso a un paziente, in attesa di fegato, di entrare in una sala operatoria e uscirne con una prospettiva di vita diversa. E gli altri organi della diciassettenne sono stati assegnati al circuito pediatrico e serviranno a salvare diversi bambini. Insomma Beatrice continuerà a vivere in altre persone, non solo nei ricordi e nei pensieri dei familiari e dei tantissimi amici.

E dopo la giornata di dolore di ieri, al liceo Alberti di viale Colombo, ci si prepara a dare l’ultimo saluto alla studentessa. Non ci sarà un funerale ma una cerimonia per la cremazione, nei prossimi giorni. Un altro momento di grande dolore ma anche di vicinanza tra le tante persone che hanno conosciuto Beatrice.

La Polizia Locale intanto procede con gli accertamenti su quanto accaduto sabato mattina in viale Colombo. Il pensionato di 82 anni alla guida della Fiat Panda che ha investito la ragazza sulle strisce pedonali è indagato per omicidio stradale. Ai poliziotti avrebbe detto di essere stato accecato dal sole e di non aver visto nulla. Non stava comunque andando veloce. La giovane, dopo l’impatto, è finita a terra. Le sue condizioni sono apparse da subito molto molto gravi. Accompagnata all’ospedale Brotzu, ha lottato per ventiquattr’ore, aiutata dai medici che hanno fatto il possibile per tenerla in vita. Domenica mattina il suo cuore ha smesso di battere. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA