«Una vita di rinunce e sacrifici» 

«Faccio quello che fa un buon padre di famiglia». Lo dice con orgoglio e dignità, Fabio Idda, 51 anni, dipendente in un negozio di alimentari. «Io sono il classico esempio di una famiglia monoreddito come tante». È arrivato a Cagliari da Alghero per partecipare allo sciopero proclamato dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. «Anche scioperare non è semplice per chi non riesce ad arrivare a fine mese, rinunciare a una giornata lavorativa è davvero complicato».

Per Idda, moglie e due figli, ogni mese far quadrare i conti non è semplice: «Sicuramente ci sono situazioni peggiori della mia, ma io stesso faccio fatica ad arrivare alla seconda settimana del mese. Con 1400 euro, lavorando anche la domenica e i festivi, come si riesce a vivere? Iniziano così le rinunce per me e mia moglie, non abbiamo vizi, niente pizze o cene fuori casa e anche le passioni per noi passano in secondo piano».E poi ci sono le bollette. «Alcune sono state davvero pesanti, ma vanno pagate e allora la tredicesima vola via per le spese vive. Davvero ci ritroviamo a toglierci il pane dalla bocca, perché la priorità sono i figli». ( fr.me. )

RIPRODUZIONE RISERVATA