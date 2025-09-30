Una vita dedicata ai suoi studenti 

Una rapida ispezione da parte del medico legale ha chiuso sul nascere un “giallo” che tale, in realtà, non è mai stato. Da subito lunedì mattina, quando è stato ritrovato il corpo di un anziano ex insegnante nella disordinata roulotte in cui viveva da tempo, si era capito che il suo era un dramma della solitudine. Quella che con insistenza aveva cercato e trovato, malgrado i tentativi di tenersi in contatto da parte di parenti e amici, dopo tanti anni di insegnamento di educazione musicale alla scuola media “Manno”. Nessuna autopsia, dunque, perché fin da subito a carabinieri e Procura è apparso chiaro che non vi fosse alcunché da scoprire nella triste fine di Carlo Sanfilippo, 75 anni, cagliaritano, trovato senza vita martedì mattina nella roulotte in cui viveva nello sterrato tra via Curie e via Corsica. Era morto da giorni, ma aveva da tempo troncato i rapporti con tutti e quindi nessuno se n’è accorto, finché l’odore della decomposizione ha dato un potente annuncio in quello sterrato utilizzato come parcheggio dai residenti nella zona.

L’insegnamento

Si era pensato a un vagabondo, in un primo momento, ma poi si è scoperto che quel corpo adagiato sul materasso del camper era di un insegnante, che aveva una storia. Scapolo, timido come pochi se ne vedono, s’illuminava solo per una ben precisa categoria di persone: «Noi, i suoi alunni». Pierpaolo Argiolu è un comico e un cuoco, su Videolina conduce una fortunata trasmissione intitolata “In cucina con Cozzina” e lo caratterizzano le battute fulminanti. Ma adesso no, di ridere non ha voglia: «Ero suo alunno alla Manno, in Castello, nei primi anni Ottanta», ricorda Argiolu-Cozzina, «ed era chiaro a tutti che il nostro insegnante di educazione musicale fosse depresso e introverso. Ma era capace di stupirci con atti di attenzione e di altruismo puri e genuini».

Le partite con gli alunni

Si sfidavano in partite di calcetto ai campi dell’Ossigeno, i ragazzi della media Manno, ma in campo c’era un “fuori quota”: il professor Sanfilippo, capace di illuminarsi quando era assieme ai suoi studenti: in auto, andava a prendere a casa quelli che abitavano più lontano per portarli al campo. «Ma ricordo anche le escursioni che ogni tanto organizzava la domenica per farci conoscere», ricorda ancora Pierpaolo Argiolu, «angoli di Sardegna in cui non eravamo mai stati: Fonni, solo per fare un esempio».

Il “ritiro dalle scene”

Raggiunta la pensione, Sanfilippo si era volutamente infilato in un gorgo di oblio. Ogni tanto qualche suo ex studente lo incontrava, sull’autobus della linea 3 del Ctm che lo riportava al suo camper. Ma era “svanito”, parlare con lui era doloroso. «Era rimasto poco», conclude Argiolu, «di quell’insegnante che a casa aveva una pista per trenini meravigliosa, realizzata da lui. Incontrarlo negli ultimi anni, così poco presente a se stesso, portava tanta malinconia. Ma senza cancellare l’amore».

