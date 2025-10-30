Una vita da magazziniere Piero Massa va in pensione 

Piero va in pensione. Un grande pezzo di storia del club più amato dai sardi: nato a Gario nel 1958, arriva nel Cagliari quasi per caso grazie a Gigi Piras – ancora in campo – che lo introduce, ne ha viste di ogni colore e oggi, a 67 anni, lascia il lavoro che è stato la sua vita. In casa e fuori, maglie e tute, scarpe e guanti, ci ha sempre pensato lui. Per lui la maglia numero 1. (foto Murru)