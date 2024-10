Una vita da colf tra ritardi e ore perse 

Stesse storie, stesso lavoro, stesso treno. Una vita in viaggio da Trexenta e Parteolla verso Cagliari, dove lavorano da anni come collaboratrici familiari. Escono di casa prima dell’alba e tornano nei loro paesi quando è già buio. Conoscono bene i disagi della dura vita da pendolare e pagano sulla propria pelle tutti le inefficienze dei trasporti pubblici.

La storia di Caterina

Caterina Melis ha 63 anni e le giornate piene di impegni. Vive a Senorbì. Dal 16 anni ha ripreso a viaggiare in treno per lavoro. «In realtà – racconta – ci sono stati due periodi da pendolare. Il primo quando ero molto giovane, il secondo è quello attuale iniziato nel 2008. Non nascondo che è molto faticoso, ma ormai mi mancano pochi anni alla pensione. Devo resistere». Sveglia prima dell’alba e via verso la stazione per aspettare il treno. «Parte alle 5.45 – puntualizza – ma purtroppo non arriva direttamente a Cagliari. Da Monserrato dobbiamo prendere l’autobus per arrivare i città. Arrivare un'ora in ritardo significa perdere 10 euro». Caterina Melis ha nostalgia della vecchia littorina mandata in pensione qualche anno far per fare posto ai locomotori moderni. «Era più veloce il vecchio treno anche perché non c’erano fermate intermedie. Quelli nuovi sono certamente più confortevoli. Spero che prima o poi venga ammodernata tutta le ferrovia, cosi Cagliari sarà più vicina. Fortunatamente i miei datori di lavoro sono molto tolleranti e comprendono i disagi dei pendolari, ma per altri lavoratori non è cosi. Conosco persone che lavoravano al Policlinico e a causa dei ritardi hanno deciso di non prendere più il treno. Qualcuno va al lavoro in macchina, altri si sono trasferiti a vivere a Cagliari. Se si vuole combattere lo spopolamento bisogna necessariamente investire sui trasporti pubblici». La colf di Senorbi rientra a casa dopo le 20. Mangia un boccone e poi chiacchiera virtualmente con i figli: «Loro vivono a Londra. Grazie alle tecnologia li sento meno lontani».

Le giornate di Beatrice

«Cerco di resistere, ma è davvero dura alzarsi prestissimo ogni giorno, raggiungere Cagliari e poi torna a casa dopo più di dieci ore. Non ho la patente, ho sempre viaggiato in treno». Beatrice Damu, 58enne di Mandas, lavora come colf a Cagliari da 36 anni. «Ma faccio anche le pulizie in una farmacia. Ho un doppio impegno, ma nonostante questo ho deciso di restare a vivere nel mio paese. È un grande sacrificio e spesso si rischia di trascurare la famiglia. Ricordo di aver perso la recita scolastica delle mie figlie. Cose che poi non recuperi più. Momenti di vita preziosi. Ma allo stesso tempo non c’è cosa più bella che tornare nella mia casa». Ogni mattina raggiunge la stazione ferroviaria passando davanti alla statua di David Herbert Lawrence, il celebre scrittore inglese che ha raccontato l’Isola nel libro “Sea and Sardinia” viaggiando sulla stessa linea ferroviaria tanto amata dai turisti del Trenino Verde. «Sui nuovi treni si viaggia molto bene, ma i tempi di percorrenza sono sempre lunghi – racconta – non ho mai avuto problemi. Ricordo solo una volta la presenza di un passeggero armato di coltello, poi arrestato. Nel 1989 ho avuto un incidente. Il vagone si è rovesciato. Ho avuto tanta paura e alcuni dolori da allora non mi hanno abbandonato. Ho visto che ultimamente si sta facendo qualche investimento su questa linea. Conosco tante persone che preferirebbero restare in Trexenta, dove la qualità della vita è decisamente migliore rispetto alle città. Ma senza servizi e senza trasporti adeguati non ci sono prospettive».

Colf e badanti

In Sardegna, secondo i dati raccolti raccolti dalla Filcams Cgil, tra colf e badanti ci sono 50mile lavoratrici e lavoratori: «Nel capoluogo si concentra il 53,2 per cento delle colf e il 49,7 percento delle badanti. Da segnalare un'incidenza di badanti nettamente superiore alle altre regioni, con una media di 26,8 badanti ogni 100 anziani».

RIPRODUZIONE RISERVATA