Una vita con la sveglia prima dell’alba «Difficile conciliare famiglia e lavoro» 

Organizzazione, spirito di sopportazione e - perché no? - arguzia sono gli elementi che accompagnano la vita di chi tutti i giorni è costretto a spostarsi da un comune all’altro per studio o per lavoro. Nonostante l’abitudine niente è più imprevedibile di una vita vissuta sempre “in viaggio”. Certo è che essere un pendolare per scelta o per necessità non è facile: la giornata si dilata obbligando risvegli presto e rientri in tarda serata.

Dalla Barbagia

«Ho fatto di necessità virtù», dice Erika Bandino, 30 anni. La sua vita lontano da casa inizia a 14 anni, quando lascia il suo paese Esterzili per studiare prima a Cagliari e poi a Sassari. «Nell’autunno del 2021 ho vinto il concorso Laore, dove ho iniziato a lavorare dal primo giugno dell’anno successivo. La mia sede è Isili, ma spesso da lì mi sposto in altri paesi limitrofi».

Inizialmente ha preso una casa in affitto a proprio a Isili, «per stare più comoda, ma mi sono resa conto che i servizi offerti sono gli stessi del mio piccolo paese», e così la scelta di tornare a Esterzili e viaggiare ogni giorno: andata e ritorno sono circa cento chilometri per cento minuti in auto. «La sveglia suona alle sei, certo non è facile se pensiamo anche alle nostre strade, ma è stata una scelta ben ponderata, almeno per ora. Non nego che in futuro c’è comunque l’idea di trasferirmi in una città più grande sia per una crescita professionale sia perché qui i servizi saranno sempre meno».

Il ritorno

Dopo una vita da emigrato prima a Torino e poi a Milano, Roberto Comina, 47 anni, è tornato nella sua Carbonia e da dieci anni ogni mattina raggiunge Cagliari dove lavora come assistente amministrativo.

«Qui ci sono mia moglie e i miei figli», racconta l’uomo, «abbiamo anche pensato di comprare casa a Cagliari, ma i prezzi sono alle stelle. Per acquistare nei centri limitrofi tanto vale stare nella città di origine e avere anche l’appoggio delle nostre famiglie». Fino al 2020 Comina ha sempre viaggiato in treno: «Sveglia alle cinque, rientro a casa non prima delle diciotto, ritardi e corse cancellate all’ordine del giorno». Poi la scelta di spostarsi in auto: «È più dispendioso, sono circa 20 euro di carburante al giorno, ma accorcio i tempi, sono più riposato e ho più tempo per stare con la mia famiglia».

Laura Lanzi, 38 anni, insegnante precaria, invece, “insegue le cattedre”. «Si va dove ci porta il lavoro», dice entusiasta. Originaria di Villaputzu, casa a Cagliari, ma quest’anno lavora nell’istituto comprensivo di Nurri. «Ho preso una casetta in affitto a Villanovatulo, ma da qui mi sposto a Seulo. Viaggiare da Cagliari è pura follia, ma ogni giorno macino circa 50 chilometri di curve e tornanti», sottolinea, «è vero che la distanza incide, ma quando entro in classe dimentico i chilometri che ho percorso. Ho coronato il mio sogno da bambina, è una scelta di vita un po’ faticosa, ma faccio quello che mi piace e poi ho la fortuna di godermi dei paesaggi pazzeschi».

Sul mare

Ed è stata una scelta di vita anche per Sergio Cadeddu, 47 anni, quella di vivere a Geremeas, lontano dal caos della città e percorrere ogni giorno circa 260 chilometri per raggiungere il centro analisi di Oristano dove lavora da ormai 15 anni. «Trovo che la pace di una località isolata come quella in cui vivo sia impagabile. In una grande metropoli i miei tempi di viaggio casa – lavoro sarebbero la normalità, qui ho comunque la possibilità di godermi un posto che amo, soprattutto d’inverno», assicura l’uomo che ha alle spalle anche un’esperienza di studio a Milano, sempre da pendolare. Ma precisa: «Se potessi userei di più il treno, mi permetterebbe sia di lavorare sia di riposare». È vero, ogni giorno deve mettere in conto diverse ore di guida che «alla fine dell’anno sono davvero tante, ma utili per ragionare sulle questioni di lavoro». L’idea però di trasferirsi a Cagliari però non gli piace: «Essendomi abituato a spazi aperti e liberi oggi in condominio mi sentirei in gabbia. Ormai mi sento anche parte di quel territorio (Oristano) e sono affezionato alla comunità».

