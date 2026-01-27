VaiOnline
Terralba.
28 gennaio 2026 alle 00:26

Una vita a canestro per lo storico coach 

Tore Colombu, 50 anni in campo con mille atleti: è allenatore benemerito 

Una vita vissuta su un campo da basket. All’aperto, come spesso accadeva a fine anni Settanta, o al coperto poco importa. E poco importa se in campo ci sono i piccoli del minibasket, giovani da far maturare o una prima squadra. È la storia di Salvatore Colombu, per tutti Tore, 71 anni e quasi 50 passati a insegnare (tessera numero 9107) ai ragazzi a fare canestro. Coach di basket, fresco “allenatore benemerito”, titolo che la Federbasket nazionale gli ha riconosciuto qualche settimana fa.

Il titolo

«Un riconoscimento alla tua opera in favore dello sviluppo e dell’immagine della pallacanestro. Questo titolo vuole anche rappresentare un attestato di gratitudine da parte della Fip nei tuoi confronti» recita la comunicazione ufficiale. Una soddisfazione enorme a coronamento di una lunga carriera. «Siamo in un paesino – esordisce Colombu - e quando arriva un riconoscimento simile penso abbia una valenza ancora più grande, adesso posso solo onorarlo. In Sardegna siamo pochi e in zona credo di essere l’unico». A Terralba ha legato gran parte della sua vita cestistica. «Ma ho allenato anche a Marrubiu, Oristano, San Gavino, Mogoro e Guspini».

L’impegno

Un colpo di fulmine nato quando aveva 14 anni e giocava. «Facevamo solamente tornei nel campetto dell’oratorio» commenta e proprio là nacque la curiosità. «Ho cominciato ad appassionarmi – afferma Colombu – leggevo giornali e ho iniziato a studiare regole, tecniche da allenatore. Giocavo e allenavo, da quando avevo 20 anni. La prima tessera nel 1976-77, primo campionato di Prima divisione a Terralba». L’anno prossimo 50 anni di panchina. Un lungo percorso che l’ha visto incrociare oltre mille ragazzi.

I primi risultati sul campo negli anni Ottanta con le finali nazionali giovanili. Il resto è storia, fino ad oggi. Storie di fra sport e vita, generazioni che si incontrano. «Rimangono soprattutto quei momenti in cui devi ricostruire qualcosa, sia a livello tecnico che umano – sostiene- Un’avventura che mi ha dato tantissimo a livello personale, ci sono amicizie e rapporti che rimangono nonostante il tempo che passa. Mi ritrovo ad allenare i figli dei miei ex giocatori ed è molto bello». Colombu ripete di aver «imparato tantissimo dai ragazzi, soprattutto dai più piccoli, sia umanamente che dal punto di vista tecnico. Ho sempre cercato di mettere i ragazzi nelle condizioni di crescere a 360 gradi».

E in questa lunga esperienza ci sono tantissimi ricordi da incorniciare. «Se sono arrivato a questo traguardo è grazie a ragazzi, genitori e persone che hanno avuto fiducia in me». La mente, intanto, è sempre rivolta al futuro. Colombu, attualmente, allena minibasket a Terralba e un gruppo under 13 a Guspini. «L’obiettivo è non smettere mai, spero di avere sempre testa, cuore e gambe per continuare il più a lungo possibile».

