Una vita a caccia di talenti Bonato il ds gentiluomo spegne oggi 60 candeline  

I suoi modi garbati ed eleganti hanno spiazzato un po’ tutti all’inizio. In pochi sapevano che era stato proprio lui a portare Pavoletti al Sassuolo nel 2010 e a lanciare, tra i tanti, Berardi e De Paul. Poteva rappresentare un azzardo, tra l’altro, dopo uno esuberante e scafato come Capozucca. Si è rivelato subito, invece, l’uomo giusto al posto giusto al momento giusto. Predestinato. Quando Nereo Bonato è diventato il ds del Cagliari, c’era ancora Liverani in panchina, i rossoblù erano più vicini ai playout che ai playoff e l’ambiente era divorato dalla rabbia e dalla depressione, segnato da una retrocessione sanguinosa. Da allora tutto è cambiato, prima con Ranieri, ora con Nicola, in campo e fuori. E lui, direttore sportivo gentiluomo e uomo d’altri tempi, ci ha messo del suo - sia nella promozione dalla B alla A sia nella salvezza nella massima serie - gestendo un mercato contingentato e le situazioni più scivolose all’interno dello spogliatoio. È il vero collante tra giocatori, allenatore e società, oltre a essere l’uomo mercato. E tutti sono pronti a festeggiarlo, oggi ad Asseminello, dove spegnerà 60 candeline.

L’equilibrista

Indubbiamente un compleanno speciale per Bonato, il sesto diesse dell’era Giulini, dopo Marroccu, Capozucca, Rossi, Carli, Carta (e ancora Capozucca). Ha segnato una svolta in termini di organizzazione, ha dato equilibrio. E trasmette ogni giorno certezze e serenità a tutte le componenti dell’area tecnica con competenza, esperienza e una pazienza a tratti disarmante. Ranieri lo adorava, anche Nicola ha trovato in lui un alleato ideale nel percorso, non solo durante il mercato. E il patron, che lo ha scelto in modo quasi chirurgico, si fida ciecamente dandogli il più delle volte carta bianca nelle decisioni importanti che riguardano la gestione della squadra.

La svolta

Impatto migliore, Bonato, non poteva avere col mondo Cagliari. È arrivato in piena contestazione a novembre del 2022, nel periodo forse più nero dell’ultimo decennio rossoblù. Sette mesi dopo a Bari ha vissuto uno dei momenti più esalanti della storia recente del club. Il suo contributo è stato fondamentale per la promozione. C’era anche lui, tra l’altro, attorno al tavolo della trattativa con Ranieri a Roma, insieme all’amministratore delegato Catte. E c’è stato ogni volta che la corsa verso i playoff sembrava potersi inceppare. Prezioso allo stesso modo nella salvezza, la stagione successiva. Ci ha messo più volte la faccia con la squadra, ma anche con l’allenatore e con il presidente. Con garbo ed eleganza ha conquistato la stima di tutto l’ambiente. Alza raramente il tono della voce. Anche per questo, quando lo fa, le sue parole pesano. Sempre nel rispetto dello spogliatoio, e viceversa.

Nel mirino

Veronese doc, ex portiere. È stato l’artefice del miracolo Sassuolo di cui è stato il ds in tre fasi diverse. Ha lavorato pure con Verona, Udinese e Cremonese. Gaetano il primo vero colpo nell’Isola, Zortea l’ultimo (lì aveva avuti entrambi a Cremona) insieme agli altri ex Atalanta Piccoli e Adopo. Sotto la sua giurisdizione sono arrivati, tra gli altri, Azzi, Shomurodov, Oristanio, Augello, Mina e Felici. Caprile e Coman i più recenti. Tutti propedeutici al progetto, chi più e chi meno. E oggi che compie 60 anni, Nereo Bonato pensa già al Cagliari del futuro.

RIPRODUZIONE RISERVATA