A combattere contro la malasanità, Tony Diana, pensionato 67 enne di Orosei, ci è abituato dal 2015 quando, durante il lavoro nelle cave di marmo, rimediò un grave infortunio, superato dopo una lunga riabilitazione.Ora per l’ex operaio una nuova battaglia contro le lungaggini dei Cup regionali, dopo quella raccontata nel 2025, quando si vide far slittare al 2028 la prenotazione per una colonscopia al San Francesco di Nuoro.

n quell’occasione Diana, che lamentava danni allo stomaco causati dall’assunzione di antidolorifici, poté risolvere solo sei mesi dopo grazie all’Urp (Ufficio relazioni col pubblico) dell’Asl 3. La situazione ora si ripresenta. Nelle scorse settimane ha avuto necessità di prenotare una visita urologica dopo l’impegnativa del medico del 12 agosto. La visita è proiettata al 4 maggio 2028 come prima data utile.

Il racconto

«Non volevo credere ai miei occhi - racconta Diana - dopo un’ecografia che ha evidenziato quanto la prostata sia ingrossata, il medico di base ha ritenuto opportuno prescrivermi un consulto urologico. Capisco che i tempi della sanità siano lunghi ma è assurdo, non si può aspettare anni nel principale ospedale del territorio».nnuncia una nuova tappa all’Urp, esausto dai disservizi: «Non basta il caos che vivono i piccoli paesi, fra carenza di medici e guardie mediche. Ora si aggiungono questi disagi. La mia è una battaglia di principio anche per chi non ha una voce e vive una condizione peggiore della mia».mici e conoscenti gli hanno suggerito di rivolgersi al privato o recarsi nella Penisola. Ma lui dice: «I soldi per una visita privata non mi mancherebbero, idem le possibilità di recarmi oltre Tirreno dai parenti valutando altre strutture. Voglio andare fino in fondo per rivendicare i miei diritti e dare una scossa ad un sistema regionale che fa acqua da tutte le parti. Per questo se non riceverò adeguate risposte oltre all’Urp valuterò altrettante iniziative per far sentire la mia voce».

L’appello

Si rivolge al dg dell’Asl 3, Francesco Trotta, e alla presidente della Regione e assessora alla Sanità Alessandra Todde: «Siamo stanchi di dover lottare per avere una visita. Ci dicono sempre che mancano i medici, ma la verità è che non solo non si attuano soluzioni per trovare specialisti, ma nemmeno per abbattere le liste d’attesa infinite. Il rischio è che nel frattempo un paziente rischi persino di ammalarsi in attesa di un adeguato consulto».

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