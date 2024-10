Una visita protegge la vista: la giornata di prevenzione 

“Una visita per proteggere la vista”, è l'evento organizzato dall'Unione Ciechi ed Ipovedenti di Nuoro e promosso dall'agenzia Internazionale prevenzione cecità (Iapb) giovedì in occasione della giornata mondiale per la prevenzione della cecità. L'iniziativa è stata presentata da Gianni Marongiu, presidente della sezione nuorese Uici che ha messo in evidenza l'importanza della prevenzione. A mostrare i dati il direttore del reparto di Oculistica dell'ospedale San Francesco di Nuoro, Alain Serru che afferma: «Sono più di 5 milioni gli italiani hanno problemi di vista. I dati dicono che tra il 20 e 40 per cento delle persone visitate hanno problemi seri anche senza rendersene conto. Prevenire è la chiave». (g. pit.)

