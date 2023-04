Una visita oculistica? «Torni l’anno prossimo» 

Visita oculistica? «Torni nel 2024». I tempi di attesa per un consulto non urgente sono lunghi otto mesi. L’agenda alla cittadella sanitaria di Tortolì è piena di appuntamenti e ai pazienti che chiedono un controllo il personale rimanda a dicembre o direttamente a gennaio. Quando, forse, l’organico sarà indebolito perché un professionista potrebbe decidere di andare in pensione. In questo caso il condizionale è d’obbligo, perché l’Asl Ogliastra attende eventuali comunicazioni formali.

Natale Cannas ha 79 anni, è un ex emigrato originario di Talana che ha messo radici a Tortolì. All’occhio sinistro è cieco, al destro è sofferente. «Sono andato a prenotare una visita perché ho dolori e bruciore, ma allo sportello non mi hanno dato speranza. Anzi, mi hanno suggerito di recarmi a Cagliari, Oristano o Sassari pur avendo l’urgenza sull’impegnativa. A questo punto dovrò andare in privato e la visita non mi costerà meno di 150 euro».

Sandro Rubiu (66), responsabile del distretto sanitario di Tortolì, spiega la situazione nell’ala di Oculistica. «I tempi sono lunghi perché, molto probabilmente, da gennaio avremo un medico in meno. Tuttavia quando riceveremo l’eventuale comunicazione del collega che dovrebbe andare in pensione ci attiveremo per individuare il sostituto. Le urgenza vendono comunque eseguite subito. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA