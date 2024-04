Una visione del mondo sempre negativa 

Perché spronare un familiare depresso a reagire non funziona?

Le aspettative a breve e a lungo termine dei pazienti depressi sono negative e pessimistiche: quando si svegliano la mattina vedono un giorno pieno di difficoltà, sofferenza e fallimento. Se invitati a far qualcosa che un tempo li divertiva, pensano che non sarà interessante soprattutto perché alla base vi è una visione negativa del futuro, del mondo e di sé stessi. Una ragione che adducono per la propria inattività è il desiderio di evitare sforzi inutili in quanto pensano che qualsiasi cosa provino a fare sia destinata a fallire. Risultano centrali i concetti di perdita e colpa.