VaiOnline
Jerzu.
21 settembre 2025 alle 00:12

Una vigna nel nome del padre 

Dal Chiantishire a Jerzu, il sogno di Alessandra e Michele Braganti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mamutera è un sogno nel nome del padre.

Chiantishire, anni ’90. Michele Braganti è un fiorentino doc. In giovine età viene spedito dai genitori in campagna, a fare le ossa e divenire uomo. Dal nulla e contro ogni aspettativa, riesce a creare la Monteraponi, azienda conosciuta in tutto il mondo, un pilastro nel mondo del Chianti Classico. Due 100/100 nel giro di 3 anni da Kerin O'Keef, rating altissimi da Antonio Galloni e Monica Larner, Tre bicchieri nella guida Gambero Rosso e tanto altro ancora.

Osini, Ogliastra felix. Alessandra Deiana, classe 1971, cresce all’ombra dei Tacchi, la vigna di babbo Tito dipinta negli occhi. Olio e vino hanno costruito questa terra. Linfa per la famiglia, pura tradizione. «Mio padre mi ha spinto ad andare fuori a studiare – spiega Alessandra – ma la campagna l’avevo dentro. Ho studiato Agraria e agricoltura biodinamica, sono diventata sommelier. Il vino mi ha fatto incontrare mio marito, complice un cupido d’eccezione, l’enologo Maurizio Castelli». In vigna si mescolano le passioni e i ragazzi ci sanno fare.

Voglia di tornare

In venticinque anni l’azienda in Toscana cresce, matura al sole. Diventa un nome. «Ma questa voglia di tornare c’era sempre. Abbiamo fatto una struttura importante e avuto tante soddisfazioni ma spesso ripetevamo: che bello sarebbe avventurarsi in Sardegna, a Jerzu». Dove meglio si esprime il verbo del Cannonau, che veste il coraggio chi lo incontra. «È il destino. Io nasco in una famiglia di potenziali vignaioli, poi mi sposo un vignaiolo. Così Michele mi ha regalato un sogno, quella piccola vigna che ho sempre sognato». Mamutera, mezzo ettaro a Sa Costa appena sopra l’abitato di Jerzu, 600 metri di altezza in una proprietà di tre ettari, con due ruderi. Uno diventerà la cantina, uno la foresteria. «Un territorio che merita di certo maggiore attenzione per la capacità di curare le vigne, autentici giardini. Abbiamo trovato persone felici di incontrare gente nuova. A Jerzu sono veri viticoltori».

Accoglienti le persone come la loro terra. «Il Cannonau come anche il Sangiovese è una varietà di uva molto delicata, mutevole a seconda dei territori dove nasce e cresce, influenzabile dalla mano che lo plasma. La nostra idea di vino sia per il Sangiovese che per il Cannonau – continua – non è interventista. Anche a Mamutera abbiamo fermentato l'uva con i soli lieviti autoctoni e senza alcun controllo artificiale delle temperature».

La prima volta

Nei giorni scorsi la prima vendemmia. «Con gli occhi di babbo su di noi», racconta Alessandra. Tito Deiana aveva un quaderno in cui raccontava la vita nella vigna. Gli sarebbero piaciute le parole di Leo Ferrè: “quando noi mescoliamo, nel fondo del tuo bene, sangue della mia uva e vino della tua vigna”. Sembrano scritte per una storia come questa, fatta di vino, di amore, di vita. Quando a Mamutera tutto sarà compiuto arriverà Eric Asimov, l’esperto di vini del New York Times. Durante una cena con lui nella Grande Mela era nata l’idea della cantinetta. Il quaderno di Tito Deiana troverà di certo posto in una teca, per ricordare ai visitatori dove tutto è cominciato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Cagliari, la strada per la felicità

l Gaggini, Spignesi
regione

Lai e Todde, domani il primo faccia a faccia

Al neo segretario del Pd le congratulazioni della presidente: ora il via al confronto 
Giuseppe Meloni
La crisi

Aeroporti nel mirino, i cieli europei nel caos

Decine di voli cancellati e centinaia in ritardo, disagi anche oggi 
Il convegno

«Sulla cybersicurezza la Sardegna è avanti rispetto ad altre regioni»

L’Università di Cagliari in prima linea nella protezione di dati e siti strategici  
Agroalimentare

Produzione di cibo, opportunità per l’Isola

Gli esperti: scommessa che si può vincere tra qualità e soluzioni moderne 
Giovanni Lorenzo Porrà RIPRODUZIONE RISERVATA
Allarme bullismo

«Un insegnante attento può cogliere i segnali e salvare i nostri ragazzi»

La battaglia di una madre che ha perso il figlio: più formazione a scuola contro ogni violenza 
Stefania Piredda