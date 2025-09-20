Una vigna nel nome del padre 

Mamutera è un sogno nel nome del padre.

Chiantishire, anni ’90. Michele Braganti è un fiorentino doc. In giovine età viene spedito dai genitori in campagna, a fare le ossa e divenire uomo. Dal nulla e contro ogni aspettativa, riesce a creare la Monteraponi, azienda conosciuta in tutto il mondo, un pilastro nel mondo del Chianti Classico. Due 100/100 nel giro di 3 anni da Kerin O'Keef, rating altissimi da Antonio Galloni e Monica Larner, Tre bicchieri nella guida Gambero Rosso e tanto altro ancora.

Osini, Ogliastra felix. Alessandra Deiana, classe 1971, cresce all’ombra dei Tacchi, la vigna di babbo Tito dipinta negli occhi. Olio e vino hanno costruito questa terra. Linfa per la famiglia, pura tradizione. «Mio padre mi ha spinto ad andare fuori a studiare – spiega Alessandra – ma la campagna l’avevo dentro. Ho studiato Agraria e agricoltura biodinamica, sono diventata sommelier. Il vino mi ha fatto incontrare mio marito, complice un cupido d’eccezione, l’enologo Maurizio Castelli». In vigna si mescolano le passioni e i ragazzi ci sanno fare.

Voglia di tornare

In venticinque anni l’azienda in Toscana cresce, matura al sole. Diventa un nome. «Ma questa voglia di tornare c’era sempre. Abbiamo fatto una struttura importante e avuto tante soddisfazioni ma spesso ripetevamo: che bello sarebbe avventurarsi in Sardegna, a Jerzu». Dove meglio si esprime il verbo del Cannonau, che veste il coraggio chi lo incontra. «È il destino. Io nasco in una famiglia di potenziali vignaioli, poi mi sposo un vignaiolo. Così Michele mi ha regalato un sogno, quella piccola vigna che ho sempre sognato». Mamutera, mezzo ettaro a Sa Costa appena sopra l’abitato di Jerzu, 600 metri di altezza in una proprietà di tre ettari, con due ruderi. Uno diventerà la cantina, uno la foresteria. «Un territorio che merita di certo maggiore attenzione per la capacità di curare le vigne, autentici giardini. Abbiamo trovato persone felici di incontrare gente nuova. A Jerzu sono veri viticoltori».

Accoglienti le persone come la loro terra. «Il Cannonau come anche il Sangiovese è una varietà di uva molto delicata, mutevole a seconda dei territori dove nasce e cresce, influenzabile dalla mano che lo plasma. La nostra idea di vino sia per il Sangiovese che per il Cannonau – continua – non è interventista. Anche a Mamutera abbiamo fermentato l'uva con i soli lieviti autoctoni e senza alcun controllo artificiale delle temperature».

La prima volta

Nei giorni scorsi la prima vendemmia. «Con gli occhi di babbo su di noi», racconta Alessandra. Tito Deiana aveva un quaderno in cui raccontava la vita nella vigna. Gli sarebbero piaciute le parole di Leo Ferrè: “quando noi mescoliamo, nel fondo del tuo bene, sangue della mia uva e vino della tua vigna”. Sembrano scritte per una storia come questa, fatta di vino, di amore, di vita. Quando a Mamutera tutto sarà compiuto arriverà Eric Asimov, l’esperto di vini del New York Times. Durante una cena con lui nella Grande Mela era nata l’idea della cantinetta. Il quaderno di Tito Deiana troverà di certo posto in una teca, per ricordare ai visitatori dove tutto è cominciato.

