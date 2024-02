«Una via per onorare Maria, caduta in guerra» 

Di lei è rimasta soltanto l’immagine sbiadita di una vecchia fotografia, ma il suo nome riecheggia ancora a ogni commemorazione del 4 novembre, quando viene letto insieme a quelli dei caduti in guerra di Capoterra. Non c’è una piazza, e nemmeno una stretta via a ricordare il nome di Maria Cortis, morta l’8 luglio del 1942 ad appena16 anni, mentre lavorava nelle campagne, precettata come tante altre ragazze della sua generazione per sopperire alla mancanza di quelle braccia maschili dirottate dai campi coltivati a quelli di battaglia.

Il ricordo di Maria continua a vivere nei nipoti Salvatore e Maria Lai (nata tre mesi dopo la morte della zia), figli della sorella Felicita: per raccontare alle nuove generazioni il sacrificio di quella parente stretta che non hanno conosciuto, unica caduta in guerra ufficialmente riconosciuta, vorrebbero che la sua storia venisse raccontata nelle scuole, e il suo nome venisse inserito nella toponomastica cittadina.

Sulla morte di Maria Cortis, suo cognato Federico Firei Lai, poeta indimenticato, scrisse una canzone e un sonetto.

Una morte orribile

«Sono molti, a Capoterra, a non conoscere la storia di nostra zia», raccontano Maria e Salvatore Lai: «Ancora ragazza, venne precettata dal podestà per lavorare alla trebbiatura del grano, e contro la sua volontà si unì alle altre giovani di Capoterra, chiamate a sostituire gli uomini partiti in guerra. Il secondo giorno di lavoro, nel tentativo di sfilarsi con la bocca l’anello di fidanzamento che portava al dito per non rischiare di restare agganciata al macchinario, rischiò di soffocare: fu un triste presagio perché l’indomani la manica del suo vestito rimase impigliata sul nastro dal quale uscivano le balle, e lei fu uccisa dagli ingranaggi».

Nessuna giustizia

Una morte orribile, quella di Maria Cortis. Per i genitori, Francesco Cortis e Maddalena Atzori, la sorella e i due fratelli non ci fu mai giustizia. «Nessuno pagò per quella tragedia», rivelano Maria e Salvatore Lai: «Ai nostri nonni non venne mai riconosciuto alcun risarcimento. Le promesse del podestà di aiutare la nostra famiglia non vennero mai mantenute: sino alla caduta del fascismo, la morte di zia Maria era una storia di cui a Capoterra quasi non si poteva parlare.Per la nostra famiglia, questa storia è una ferita che non si è mai rimarginata, anche se noi non abbiamo conosciuto nostra zia: Maria era la figlia più piccola. Dopo la sua morte, una parte di nostra nonna morì con lei».

Una bellezza capoterrese

Non lo può testimoniare l’unica foto ancora in possesso dei suoi familiari, e neppure quella, sfocatissima, sulla lapide della sua tomba, dove i fiori non mancano mai, ma Maria Cortis doveva essere stata davvero bella, tanto da meritarsi una menzione nella canzone di Firei Lai dedicata alle bellezze di Capoterra.

La morte del fidanzato

A un mese di distanza dalla terribile morte della sedicenne, in guerra morì anche il fidanzato PaoloMelis: non fecero in tempo a coronare il loro sogno d’amore. A unirli, ogni anno, è l’appello del 4 novembre, quando i loro nomi vengono scanditi durante il tributo ai caduti.

