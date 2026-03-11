Una via o una piazza per ricordare il sindaco Enrico Bullita 

Una strada o una piazza per Enrico Bullita, il sindaco che molti a Sestu ricordano come colui che ha cambiato la città. È la mozione firmata da Annetta Crisponi e Giuseppe Picciau di Sestu Domani, Fabio Pisu e Michela Mura del PD, Valentina Meloni e Valentina Collu di Progetto per Sestu.

«Enrico Bullita ha rappresentato una delle figure più autorevoli e significative della storia politico-amministrativa di Sestu, avendo dedicato l’intera vita all’impegno pubblico, civile e istituzionale», scrivono i consiglieri. Primo cittadino di Sestu dal 1970 al 1986, Bullita sedette nei banchi del consiglio comunale dal 1952, tra le file del Pci e poi in una lista civica di sinistra, anche come consigliere e assessore. Venne a mancare nel 2013 a 93 anni.

La mozione ricorda le numerose opere che portò a compimento, con l’aiuto dei suoi collaboratori: le scuole elementari di via Gagarin e via Rosselli, la Biblioteca comunale di via Roma, la piscina comunale e vari impianti sportivi, la realizzazione e l’ammodernamento di via Dante, Corso Italia e tante altre strade, il poliambulatorio della Asl, la costruzione del Palazzo Comunale, e così via. «Un atto di ricordo dovuto», conclude la mozione che sarà discussa nella prossima seduta di Consiglio Comunale.

RIPRODUZIONE RISERVATA