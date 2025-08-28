Una via o una piazza in onore di Emmanuele Marceddu 

I tentativi non sono mai mancati, a Pirri, per dedicare un luogo pubblico al celebre suonatore di launeddas Emmanuele Marceddu. Ma non hanno avuto esito positivo, nonostante l’idea piaccia ai pirresi.

Ci riprova adesso la presidente in carica della Municipalità, Maria Laura Manca, che l’ha annunciato in un video social di appena alcuni giorni fa: «All'apertura dei lavori del Consiglio sarà mia premura coinvolgere la commissione competente per avviare l'iter di intitolazione di una via o di una piazza di Pirri al nostro musicista Marceddu». Che sia la volta buona? Ad augurarselo sono in tanti.

«L’idea di dedicare uno spazio a Marceddu nasce proprio dal desiderio di rispondere a una forte richiesta dei nostri concittadini», sottolinea la presidente Manca, «è un percorso iniziato già dai presidenti delle passate consiliature, ma che per diversi motivi non è mai stato portato a conclusione. La volontà, quindi, è onorare un lavoro che dura ormai da tanti anni e, nel frattempo, mantenere viva una tradizione musicale».

La bontà dell’iniziativa è testimoniata anche dal recente successo della rassegna “A Cuncordias”, organizzata dall'associazione Symponia, che venerdì scorso ha attirato al parco della Vetreria non solo adulti e anziani, «ma anche tanti giovani desiderosi di ballare a ritmo di ballu tundu e passu torrau, a riprova che i pirresi sono ancora connessi alle loro tradizioni e che la direzione che stiamo prendendo è quella giusta».

Favorevole all’idea lo studioso Daniele Vacca, paladino dell’identità pirrese e autore di un saggio dedicato al suonatore di launeddas. «Tra i nostri musicisti di questo strumento, il più conosciuto è senza dubbio Emmanuele Marceddu. Nato a Pirri nel 1874, ebbe nel padre Efisio il suo primo maestro e suonò in tutte le feste più importanti dell'epoca, spesso in coppia con il sinnaese Beniamino Palmas. Morì sempre a Pirri nel 1924, mentre era all'apice della sua carriera, cadendo accidentalmente da un carro, che poi lo travolse, mentre lavorava in campagna».

