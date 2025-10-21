«Una via d’uscita dalla trappola dell’usura» 

Ogni anno servono diversi milioni di euro per salvare le famiglie sarde dal baratro dell’usura e del sovraindebitamento. Anche in Sardegna il lavoro delle fondazioni antiusura ha un peso, come dimostrano i numeri: fino a 3 milioni di euro di aiuti e circa 80 persone salvate ogni anno dalla sola Fondazione Antiusura Sant’Ignazio da Laconi. A raccontarlo è don Marco Lai, direttore della Fondazione con sede a Cagliari: «Su 300 persone che ascoltiamo ogni anno riusciamo a salvarne almeno 80. Non si tratta di persone emarginate – spiega – ma di famiglie comuni, spesso colpite da malattie, separazioni o perdita del lavoro, che a causa di problemi economici sempre maggiori si rivolgono a prestiti di natura illegale per saldare i propri debiti».

Lo scenario

Da anni esiste un quadro normativo pensato per proteggere chi decide di reagire. Le leggi 108/1996 e 44/1999 hanno istituito un Fondo di solidarietà per le vittime di usura ed estorsione, con contributi a fondo perduto e mutui a tasso zero fino a dieci anni. «Si tratta di una seconda possibilità – prosegue don Lai – che consente alle famiglie di rientrare nell’economia legale e di ricostruire la propria vita». Questi finanziamenti, destinati alle fondazioni e alle associazioni che si occupano di prevenire la povertà, stanno crescendo, offrendo un maggior sostegno a chi rischia di perdere tutto. Con il decreto-legge 95 del 30 giugno 2025, il 40% del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura è stato assegnato proprio a queste realtà. «L’intervento annuale dello Stato, che permette di portare avanti queste operazioni, arriva dal Ministero dell’Economia: attualmente ai confidi (gli organismi che aiutano le imprese) viene elargito il 60% del Fondo, il 40% a fondazioni e associazioni. Fino all’anno scorso il valore era più sbilanciato con un 70/30. Questo perché l’azione delle associazioni è così salvifica che ci si è resi conto di dover variare».

La rete

La Fondazione Sant’Ignazio da Laconi, nata grazie alla collaborazione tra Regione, Chiesa e Ministero dell’Economia, gestisce una rete di supporto che copre tutta l’isola. «Attualmente abbiamo una convenzione con tre banche: Banca Intesa, Banco di Sardegna e con il Banco di Credito cooperativo di Cagliari». Inoltre, i tassi di restituzione dei fondi sono altissimi, «superiori a qualsiasi banca nel mondo - sottolinea il direttore della fondazione - questo dimostra la volontà dei sardi di onorare i propri impegni, anche dopo aver superato la crisi economica».

«Molti – aggiunge – continuano a restituire anche quando la banca ha già riscosso la garanzia da noi fornita. È un gesto di gratitudine che ci permette di aiutare altre persone, creando un percorso virtuoso di solidarietà». Con la pubblicazione del nuovo vademecum antiusura, la Fondazione punta ora a rafforzare le reti di collaborazione per far conoscere i servizi e prevenire i casi di sovraindebitamento prima che sia troppo tardi. «Il messaggio è semplice – conclude Lai –: nessuno deve sentirsi solo. L’aiuto esiste, basta chiedere».

