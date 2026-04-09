Una via dedicata  all'antico santuario 

La strada che conduce all’antico santuario di San Priamo sarà denominata, appunto, via Santuario. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale di San Vito «per rendere lode ad un luogo di fede e pellegrinaggio da parte della popolazione di San Vito e di tutto il Sarrabus».

Il santuario di San Priamo risale all’XI secolo. Al suo interno c’è una Domus de Janas da cui sgorgano acque ritenute miracolose. È verosimile che, in epoca pagana, ci fosse un tempio dedicato alla dea delle acque. Un luogo di grande richiamo sia per i fedeli sia per i turisti a poche centinaia di metri dal villaggio di San Priamo. La “via Santuario” parte dall’intersezione con la vecchia Orientale sarda e arriva sino alla collina dove sorge la chiesetta. Lungo la strada c’è anche l’ex ostello della gioventù che il Comune vuol riconvertire in casa di riposo per anziani. Le manifestazioni di interesse), sino ad ora, non sono andate a buon fine. (g. a.)

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