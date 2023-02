Una Via Crucis  di speranza per il lavoro 

Via Crucis per il Sulcis Iglesiente, oggi a Portoscuso, a partire dalle 18. La Via Crucis è organizzata dalla Diocesi e sarà presieduta dall’amministratore apostolico, cardinale Arrigo Miglio.

L’appuntamento è nel piazzale portuale di Portovesme: da lì si partirà attraverso le vie di Portoscuso fino alla chiesa della Vergine d’Itria. «Viviamo tutti uniti questa Via Crucis – dice il responsabile della Pastorale sociale e per il lavoro, don Antonio Mura – per guardare con verità le tante croci sociali e lavorative che affliggono il nostro territorio e allo stesso tempo camminiamo, riflettiamo e preghiamo per favorire buone pratiche di speranza perché il nostro territorio rinasca».

L’invito è rivolto a tutti i cittadini del Sulcis Iglesiente. Portoscuso, sede del polo industriale, è stato scelto come simbolo delle difficoltà e delle prospettive del territorio. (a. pa.)

