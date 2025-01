Una vettura distrutta dall’incendio  

L’Audi di un 50 enne di Sarule è andata a fuoco nella tarda serata di martedì sulla strada provinciale 17, nelle campagne del paese, vicino all’ecocentro. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco di Nuoro per domare un incendio che ha devastato la vettura.

Le fiamme, che hanno completamente distrutto il veicolo, sono state rapidamente estinte dai vigili del fuoco, evitando che il rogo si propagasse alla vegetazione circostante, grazie alla prontezza dell’intervento. Al momento, le cause dell’incendio sono ancora sconosciute, non si esclude nessuna pista e sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri di Sarule per accertamenti. L’intervento della squadra di Nuoro ha evitato conseguenze più gravi e che il rogo si potesse propagare nell’area attorno.

RIPRODUZIONE RISERVATA