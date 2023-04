Una vetrina virtuale per il turismo 

Nasce il portale istituzionale di informazione e promozione turistica del Comune Visit Lotzorai. La vetrina virtuale ricca di contenuti multimediali con informazioni sul territorio, servizi, risorse culturali e turistiche costantemente aggiornato sarà presto on line. L'obiettivo è renderlo fruibile ai naviganti del web dal mese di giugno. Il dominio visitlotzorai è stato acquistato, l'amministrazione comunale ora chiama a raccolto le aziende lotzoraesi per fornire le informazioni per trasmettere i dati necessari per creare sezioni ad hoc dedicate. «Abbiamo inviato alle aziende presenti in paese un format da compilare e una richiesta di fotografie e materiale esplicativo, in modo da inserire per ciascuna di esse scheda informazioni dedicata – spiega il sindaco Cesare Mannini. Invitiamo coloro che non l'abbiamo ricevuto a scriverci per effettuarne richiesta agli indirizzi per protocollo.lotzorai@pec.comunas.it o alla email protocollo@comunedilotzorai.it. Chiediamo ampia partecipazione ed una celere risposta, il fine è quello di realizzare finalmente un canale digitale istituzionale per la promozione e la valorizzazione turistica del nostro straordinario territorio». ( f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA