Una vetrina con le maschere di tutto il mondo 

A Oliena è tempo di “Invasioni barbariche”. Questo è il titolo della serie di iniziative nate da un'idea del comitato di San Lussorio leva 88 con il supporto del Centro commerciale naturale, della Pro Loco e altre realtà del paese. Protagoniste le maschere tradizionali del Carnevale, quest’anno con una novità in più. Si terrà infatti una mostra di maschere provenienti da ogni parte del mondo. «Un’invasione culturale e artistica che promette di stupire con tradizioni e storie da tutti i continenti, un'apertura ulteriore e un’ottima occasione per far crescere Oliena dal punto di vista turistico, per far conoscere il nostro paese, le nostre tradizioni e il nostro territorio», dice il sindaco di Oliena Bastiano Congiu.

Si comincerà il 16 gennaio con i fuochi di sant'Antonio tra ballerini, cantori e suonatori, mentre il giorno dopo (sino al 26 gennaio) inaugurazione della mostra “Maschere da ogni angolo della terra” alle 18.30 nel Quartiere Spagnolo con l’artigiano delle maschere di Boes e Merdules Paolo Lai. Il 18 sfilata con Boes e Merdules di Ottana, Su Bundu di Orani, Tumbarinos di Gavoi, Is Sonaggios di Ortueri, Urthos e Buttudos di Fonni, S’Urtzu e sa Mamulada di Seui, Bois Fuijannamorti di Escalaplano.

RIPRODUZIONE RISERVATA