«Una vergogna  che offende tutta la Sardegna» 

Servita su un cabaret di pasticcini, in bikini e ricoperta di cioccolato fuso, non ha fatto gola a nessuno la donna, una dipendente dell'hotel, posizionata al centro di un buffet a bordo piscina durante i festeggiamenti per la notte di Ferragosto nel VOIHotel di Golfo Aranci. Immediate le reazioni sui social da cui è partita la segnalazione, postata con tanto di foto, da un ospite dell'albergo a quattro stelle affacciato sul mare di Golfo Aranci e l'indignazione giunta dal mondo politico, delle associazioni e dai professionisti. Silenzio assordante, invece, dall'hotel che si è limitato a postare le scuse, in calce alla segnalazione del turista indignato, da Alpitour, gruppo di cui fa parte la struttura.

Lo sdegno

«Un episodio che offende tutti e che mi suscita, francamente, un po' di vergogna: questa immagine, che non vorremmo mai aver visto, va nel senso opposto di ciò che la Sardegna vuole offrire ai propri visitatori, di una terra accogliente, rispettosa, nobile nei sentimenti e nei modi», commenta il Presidente della Regione, Christian Solinas. Piena condanna anche da parte della vice presidente del Movimento 5 Stelle, Alessandra Todde: «Credo che il problema sia nel discutibile equilibrio della nostra società, mantenuto passando senza scrupoli sulla testa di chi subisce quotidianamente e che fa comodo a chi ha in mano il potere. Quest'equilibrio – ha concluso – va cambiato con l'educazione, i modelli, la formazione. E tanta indignazione per episodi di questo tipo».

La violenza

Dello stesso avviso, la presidente di Prospettiva Donna di Olbia, Patrizia Desole: «Bisogna lavorare per far capire che il gesto non è affatto innocuo anzi è foriero di conseguenze negative sul piano culturale». Non solo, «la mercificazione del corpo delle donne, violato e sfregiato simbolicamente, è l'anticamera della violenza agìta», continua Desole, che conclude: «È un atto di oggettivizzazione del corpo da condannare perché questo tipo di rappresentazione dell'immagine della donna ha una potenza che condiziona la mentalità di tutti». Lo definisce «un vero squallore», la segretaria di Cgil Gallura, Luisa Di Lorenzo: «Se non fosse che chi ci rimette sono i dipendenti, sarebbe auspicabile la chiusura dell'hotel che, pur di far divertire i clienti (e mi chiedo che tipo di clientela pensa di attirare così facendo) mercifica il corpo di una donna al pari di qualsiasi oggetto». E poi insiste: «Trovo ancora più offensive le scuse della direzione poiché invece di riconoscere che l'iniziativa è lesiva nei confronti delle donne e di chiunque abbia rispetto per esse, si scusa di aver offeso la sensibilità del cliente che si era lamentato».

La rabbia

«Non conosco le dinamiche della festa di Ferragosto in quella struttura ma sarebbe interessante capire quale era (e se c'era) lo scopo dell'evento: il maitre chocolatier voleva realizzare un'opera d'arte?», si interroga (ironicamente) la general manager di Doubletree by Hilton Olbia, Ramona Cherchi. Che dichiara: «Non intraprenderei mai quel genere di iniziativa e mi rifiuterei di farlo anche qualora me lo dovesse richiedere la proprietà».

RIPRODUZIONE RISERVATA