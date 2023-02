«Una vera e propria emergenza: bisogna abolire la Naspi e garantire condizioni dignitose»  

Diteci come si fa a sopravvivere senza entrate, poi gireremo le testimonianze al presidente della Commissione lavoro alla Camera Walter Rizzetto e le leggeremo al ministro del Turismo Daniela Santanché quando verremo convocati in audizione».

Sottolinea ancora l’Anls sulla sua pagina Facebook: «Con l’accredito del 9 febbraio, l’80% dei lavoratori stagionali ha terminato il sussidio, il restante 20% lo terminerà il mese prossimo, ma siamo in pieno inverno e prima di Pasqua nessuna struttura turistica aprirà. Per tre mesi nessuna entrata economica e nessuna possibilità di trovare un impiego, poiché viviamo in territori a vocazione esclusivamente turistica.

Spiegano che uno degli ostacoli maggiori a “tenere” i giovani nei lavori stagionali – che non sono soltanto cuochi, camerieri e baristi, ma anche tutti i professionisti dell’indotto, come controllori aeroportuali o autisti Ncc – è la riforma della Naspi del 2015: «Chi lavora sei mesi prende solo tre mesi di sussidio di disoccupazione, mentre prima c’era la copertura tutto l’inverno. Dunque, quando qualcuno trova un posto fisso abbandona il lavoro stagionale, oppure se ne va all’estero, dove le paghe sono molto migliori e i diritti e la dignità delle persone sono maggiormente rispettati. Qui rimane una piccola fetta di persone che accettano, e spesso sono cinquantenni che, purtroppo, non hanno altre chance di occupazione».

«Non è certo il reddito di cittadinanza, come sostengono in tanti, a causare la mancanza di lavoratori stagionali: il problema di fondo riguarda le condizioni di lavoro base, che nell’80% dei casi non vengono rispettate, non c’è riposo, i turni sono infiniti, e i salari non corrispondono alle ore effettivamente fatte. Troppe volte ho sentito di “stipendi” vergognosi con l’aggiunta di un regalo, tipo un paio di occhiali da sole», dice Francesco Caredda, coordinatore dell’Associazione nazionale lavoratori stagionali, sindacato autonomo fondato da Giovanni Cafagna.

Insomma – prosegue Caredda – «c’è una vera e propria emergenza: la Naspi va abolita, lo Stato deve intervenire sulla tassazione e le aziende devono garantire lavoro sano».

L’Associazione ha stilato un vademecum per “aiutare” alle imprese a trovare stagionali: pagare tutte le ore lavorate, assumere almeno per sei mesi, dare un giorno di riposo settimanale, garantire un alloggio dignitoso, rispettare la dignità di essere umano, le cucine non devono essere forni crematori, assegnare alle cameriere ai piani un numero congruo di camere da pulire, assegnare ai camerieri in sala un numero congruo di tavoli da gestire, dare un premio per il lavoro massacrante del mese di agosto.

Francesco Mongiello, fondatore di formazioneturismo.com e lavorareturismo.it, dichiara a L’Agenzia di viaggi magazine: quella delle retribuzioni «è una nota dolente: le paghe sono sempre più basse e la qualità ne risente. Chi è specializzato si rifiuta, giustamente, di accettare cifre che si darebbero a un apprendista. I contratti a tempo indeterminato sono rari. Nella migliore delle ipotesi si punta sui contratti a tempo d eterminato, oppure sui contratti a progetto, a chiamata o intermittenza. O, ancora, sui contratti di collaborazione o a partita Iva. Ma non si possono demonizzare i datori di lavoro. Anche lo Stato dovrebbe fare la sua parte, favorendo le assunzioni con contratti meno onerosi».

