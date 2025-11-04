VaiOnline
Tortolì.
05 novembre 2025 alle 00:14

Una vecchia Twingo si scontra con il camion delle bombole 

L’incidente stradale avrebbe potuto provocare un’esplosione. Fortunatamente non è accaduto nulla di gravissimo. Sebbene l’impatto sulla strada per il lido di Orrì sia stato assai violento. Una vecchia Renault Twingo si è scontrata con un camion che trasportava bombole. L’incidente è accaduto poco prima delle 9 di ieri, lungo il viale che da via Garibaldi conduce verso il litorale di Tortolì.

In un primo momento, forse a causa dello shock dovuto allo scontro, le condizioni del conducente dell’utilitaria, un pensionato di Strzana, sono apparse preoccupanti, ma l’uomo si è ripreso con il passare dei minuti tanto che ha rinunciato al trasferimento in Pronto soccorso ed è rientrato a casa con un amico. Illeso l’autista del mezzo pesante, che viaggiava in direzione mare, il quale si è subito sincerato delle condizioni dell’anziano.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tortolì, che ha messo in sicurezza il tratto di strada, e gli agenti del commissariato cittadin che dovranno accertare l’esatta dinamica dell’incidente a causa del quale il traffico ha subito un lungo rallentamento.

