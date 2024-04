Una vecchia cucina a gas  sotto le dune di Pistis 

In una splendida giornata di sole oltre cento persone hanno ripulito la spiaggia e le dune di Pistis. La camminata ecologica in una delle località più frequentante della Costa Verde è stata organizzata dall’associazione Marevivo, delegazione Sud, inserita in un progetto di educazione ambientale dell’istituto comprensivo di San Gavino.

Ecologisti, alunni, insegnanti e genitori domenica si sono trovati in spiaggia armati di guanti e sacchetti per pulire il litorale. «I piccoli operatori – dice il presidente di Marevivo, Albano Salis – hanno sperimentato che basta poco per contribuire alla tutela della salute del nostro pianeta che sta rischiando tantissimo. L’obiettivo è sensibilizzare i ragazzi per raggiungere gli adulti«. Raccolti sulle dune 280 chili di rifiuti, 65 di vetro, 72 di indifferenziato, 143 di plastica: i materiali erano fra i cespugli di ginepro. Tanti gli ingombranti, passeggini di auto per bambini, molte cassette di polistirolo utilizzate dai pescatori, persino una vecchia cucina a gas sotto la sabbia. «Ancora una volta – aggiunge Salis – abbiamo verificato la presenza di tanta plastica. Dati preoccupanti che suonano come un richiamo ad attivarci per salvare la terra da questo nemico». Il sindaco di Arbus, Paolo Salis, con i suoi assessori, al Turismo e alla Salute, ha raggiunto il gruppo per ringraziare a nome della comunità: «Iniziativa importante, un esempio da imitare per combattere chi si ostina a sabotare la bellezza del nostro litorale e delle sue dune». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA