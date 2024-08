Una vecchia auto diventa il bersaglio dei vandali 

A Sestu una macchina è ormai bersaglio dei vandali. Ripetutiti accanimenti per puro divertimento sono diventati sempre più frequenti per una famiglia di via Einstein, con l’autovettura ormai bersaglio preferito dei vandali. Specchietti rotti, tergicristalli danneggiati, guarnizioni rubate e graffi profondi realizzati con una chiave: sono solo alcuni dei danni subiti dall’automobile. Una vettura di poco valore ormai, come dichiarato dalla proprietaria Sonia Loi: «Da quasi 5 anni appiccano il fuoco proprio sotto il balcone di casa. Da quest’anno è toccato pure a noi, la nostra macchina di famiglia è stata presa di mira da qualcuno che si diverte a danneggiarla. Dopo l’ennesimo episodio vandalico, scoperto che anche altre persone avevano subito la stessa disavventura».

A quel punto è iniziata la ricerca dei vandali, al momento senza successo: «Ho parlato con dei vicini ma nessuno purtroppo ha le telecamere. Pensiamo si tratti di vandalismo perché non abbiamo mai avuto problemi con nessuno, è strano perché è stata presa di mira una macchina vecchia ormai priva di valore. Penso che la scelta sia ricaduta sulla nostra macchina per puro caso, e la paura è che prima o poi cercheranno di scassinarla», conclude.