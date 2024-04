Una vasca sotterranea anti allagamenti  

Quanto accaduto nel 2018 è ben vivo nei ricordi di chi vive e ha un’attività commerciale tra via Abruzzi, via Mandrolisai e via Campeda. E le criticità, a causa delle abbondanti piogge, ci sono state anche in altre occasioni, come nel 2008, 2013 e più recentemente nel 2021. E il Comune, nel 2019, è intervenuto inserendo l’area tra quelle a rischio idrogeologico, e prevedendo la realizzazione di vasche di laminazione e il miglioramento dei collettori già esistenti stanziando, con un’ultima determinazione, tre milioni e 390 mila euro, 600 mila in più rispetto al primo finanziamento risalente al novembre del 2021.

Il progetto

Il piano per mettere in sicurezza la zona è stato redatto dallo studio Rosso ingegneri associati partendo da un problema riscontrato dal servizio Mobilità e infrastrutture viarie del Comune: l’insufficienza della rete fognaria, mandata in tilt da eventi «che oramai possono definirsi ordinari», come evidenziato nel progetto esecutivo. La conseguenza? Allagamenti ed enormi pericoli. Così per contrastare questa emergenza, si è deciso per la costruzione di una vasca di laminazione interrata (con un volume di cinquemila metri cubi) proprio in via Campeda e dei collettori, in via Abruzzi e via Mandrolisai, per far defluire l’acqua piovana nella vasca. Verrà costruito anche un impianto di sollevamento per il successivo rilascio dell’acqua che verrà raccolta durante le piogge.

Il passato

Nel documento viene evidenziata la caratteristica di via Campeda, naturale punto di raccolta di acqua piovana. Ma nella zona ci sono abitazioni, con accessi quasi sul piano della strada: il pericolo allagamenti è costante. Un’emergenza non solo per le case e per le attività commerciali, o per auto e scooter, ma anche e soprattutto per le persone che si dovessero trovare nei locali seminterrati. Dopo una serie di lavori di indagine sul terreno interessato dal progetto, il Comune ha individuato che un valido intervento per combattere il rischio idrogeologico possa essere la realizzazione di una vasca di laminazione che verrà poi coperta con un’area verde. Previsti anche dei lavori “secondari” per il trasferimento di una parte dell’acqua piovana dalle vie vicine, Mandrolisai e Abruzzi. I lavori limiteranno di molto le criticità, e di conseguenza i pericoli, ma nel documento viene evidenziato che gli interventi «non saranno risolutivi per la totalità dei problemi di insufficienza idraulica della rete di drenaggio esistente». Ora la speranza è che l’appalto venga predisposto entro i prossimi mesi: i lavori dureranno un anno e quattro mesi. (m. v.)

