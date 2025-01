Una variante  per il murale 

Il Comune di Furtei ha recentemente approvato una variante in corso d'opera per il murale che dovrà essere realizzato in via San Sebastiano e ora al vaglio della conferenza di servizi.

Il murale proposto mostra una coppia di sposi in abito tradizionale. Lo sfondo sarà dato da una trama che ricorda il tessuto del tappeto sardo di colore bordeaux, entrambi simboli di tradizione e appartenenza. Questa scelta non solo valorizza le radici culturali del territorio, ma promuove anche una maggiore connessione tra l'arte e la comunità locale. «I murales hanno un valore legato alle tradizioni popolari e culturali della Sardegna e pertanto questa amministrazione intenderebbe mantenere la valorizzazione dei lavori artistici riconducibili alle opere di decorazione muraria», è la motivazione dell’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Cau. ( g. g. s. )

