Una valanga di emendamenti alla manovrina da 630 milioni Fondi per l’alluvione e la siccità 

Tante risorse per le emergenze - dalla siccità all’alluvione che ha colpito il sud Sardegna, passando per la perequazione degli stipendi nelle Asl – mentre per le scelte strategiche funzionali allo sviluppo della Sardegna bisognerà attendere la Finanziaria. L’ha ribadito anche ieri l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni, prima di rientrare in Aula per votare il passaggio agli articoli della variazione di bilancio da 630 milioni di euro. «Cerchiamo di fare in modo che queste risorse siano effettivamente impegnabili entro il 2024». Dopodiché, «ci concentreremo sulla finanziaria vera e propria, e sui grandi temi dell’Isola». Anche se questa non è la Finanziaria, «avremmo comunque potuto evitare di buttare i soldi dalla finestra», sostiene il capogruppo di FdI Paolo Truzzu, «manca un’idea, una scelta coraggiosa che crei sviluppo, non c’è un euro sul lavoro e sulle imprese», mentre il presidente di Sardegna al centro 20Venti Antonello Peru ha ricordato che, «se questa non è la finanziaria, nel prossimo documento potremo incidere sulla politica finanziaria del futuro». Per Gianluca Mandas (M5S), «si sta discutendo un documento che certifica la capacità di spesa: oggi abbiamo la possibilità di reindirizzare 630 milioni, ma si deve fare con tempismo e rapidità». Gianni Chessa (Forza Italia) parla di una maggioranza rassegnata. Forse perché «questa è una variazione che non chiude la porta».

Il via libera finale è atteso per oggi, al più tardi domani mattina. Ieri il Consiglio ha solo votato per il passaggio agli articoli. Dopodiché il presidente Piero Comandini ha dichiarato chiusa la seduta per consentire l’esame degli emendamenti da parte della commissione Bilancio. Sempre ieri, alla scadenza dei termini, erano 467 le proposte di modifica alla manovra finanziaria. Il presidente Alessandro Solinas è cauto: «Lavoriamo con la Giunta e l’opposizione in un clima costruttivo. La nostra speranza è approvare rapidamente la manovra, per favorire una spesa celere da parte della complessa macchina amministrativa della Regione. Soltanto così le risorse che stiamo stanziando potranno essere effettivamente spese».

Le misure

Ieri, a margine dei lavori, l’assessore al Bilancio Meloni ha elencato le misure più importanti, oggetto dei cinquanta emendamenti della Giunta destinati all’approvazione. Oltre ai 15 milioni per la perequazione degli stipendi delle Asl, «abbiamo stanziato otto milioni per le alluvioni del sud Sardegna, il fondo unico per gli enti locali è incrementato di ulteriori dieci milioni, cinque milioni sul Reis, tre milioni sulla siccità nel centro Sardegna, oltre due milioni per borse di studio non mediche». La maggior parte dei 500 emendamenti sono della minoranza, quasi tutti soppressivi. Alcuni di sostanza. Per esempio quelli di Fratelli d’Italia (Fausto Piga primo firmatario) sui cantieri sanitari e per destinare ad altro i trenta milioni previsti nella precedente variazione di bilancio per l’ingresso della Regione nel sistema degli aeroporti. Oggi si riprende alle 10. Via libera in tarda serata o domani (ro. mu.)

