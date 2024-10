«Una valanga di dolore sulla nostra terra» 

«Una valanga di dolore si è abbattuta sulla nostra terra». Difficile anche per monsignor Ferdinando Caschili trovare le parole giuste davanti alla comunità di Villaspeciosa, riunita ieri in parrocchia per dare l’estremo saluto ad Alessandro Cambuca, il giovane di 27 anni ucciso domenica ad Assemini da un conoscente al termine di una lite. Chiaro il riferimento del prelato al femminicidio di San Sperate e alla strage di Nuoro. La Sardegna è ancora una terra insanguinata.

La folla

In tanti hanno preso parte ieri ai funerali celebrati dal vicario generale della diocesi di Cagliari, monsignor Ferdinando Caschili, affiancato dal parroco di Villaspeciosa, don Marco Puddu, all’aperto, nel grande piazzale davanti alla chiesa, gremito per la triste circostanza, proprio perché la chiesa era troppo piccola per contenere una folla così addolorata.

Al centro della piazza è stata adagiata la bara, di noce chiaro, sormontata da una composizione di rose bianche e una sciarpa a strisce rosse e nere, quella del Milan, la squadra del cuore di Alessandro. Davanti al feretro i genitori Giovanni e Gesuina, il fratello Aharon, la sorella Emma e la compagna Azzurra, madre di un figlio e in attesa del secondo. Intorno centinaia di persone, tra parenti amici e semplici cittadini, ancora increduli di una così grande tragedia.

Monsignor Caschili ha continuato l’omelia poi invocando la speranza della resurrezione, tema delle sacre letture, cercando, per quanto possibile, di dare conforto ai famigliari. Dopo la benedizione della salma, alcuni amici e la compagna, con indosso una maglietta bianca con l’immagine stampata di Alessandro e, sul retro, la scritta sarai sempre nei nostri cuori , assieme al fratello e la sorella di Alessandro, hanno liberato delle colombe bianche, volate in cielo tra gli applausi e il pianto dei presenti.

Il cordoglio

Tutti i presenti si sono stretti intorno al feretro per l’ultimo saluto, tra questi il sindaco di Villaspeciosa Gianluca Melis: «La nostra comunità è sgomenta di fronte a questa tragedia, è stato un trauma per tutti, ora pensiamo ad alleviare la sofferenza della famiglia, a cui siamo molto vicini». La bara è stata poi presa in spalla dagli amici, che hanno voluto accompagnare il loro caro Alessandro nel lungo corteo formato da centinaia di persone, fino al cimitero del paese, l’ultima dimora di Alessandro Cambuca.

