«Una truffa all’Olbia calcio» 

Il salvataggio dell’Olbia Calcio, targato Nuccilli, finisce in Tribunale. La Procura di Tempio (pm Noemi Mancini) ipotizza infatti il reato di truffa per i fatti avvenuti nel luglio dell’anno scorso, quando l’impresario romano Alessandro Nuccilli, scrive una email all’Olbia Calcio dicendosi interessato “ad acquistare la società togliendo i debiti e iscrivendola al campionato di Serie D». E i dirigenti del club gallurese daranno affidamento a Nuccilli (58 anni), ma secondo la pm Mancini sarà un affidamento mal riposto perché l’impresario romano non acquisirà l’Olbia, non pagherà i debiti (227mila euro) e non farà in modo che la società sia iscritta in Serie D. Per la Procura di Tempio si tratta di una truffa sulla quale hanno lavorato i militari della Guardia di Finanza di Olbia, guidati dal capitano Carlo Lazzari. A causa del presunto raggiro l’Olbia Calcio nel luglio del 2024 rischiò di restare fuori dal campionato di Serie D. La società guidata da Guido Surace (proprietà elvetica, SwissPro) è riuscita con le sue forze a rimettere la macchina in carreggiata, ma ora è confermato che la storia avrà uno strascico giudiziario.

«Vi salvo io»

Alessandro Nuccilli è un imprenditore abbastanza noto nel mondo del calcio per i suoi tentativi di scalata (Pistoiese e Lucchese) e il suo ruolo direttivo in società come Pavia e Foligno. Una sorta di globetrotter del calcio con un ruolo permanente di aspirante presidente e proprietario di club. A Olbia la sua email, il 10 luglio del 2024, accende la speranza in un momento di grande difficoltà della società. Il patron dell’Olbia, Guido Alejandro Surace si fida e incontra a Roma, Nuccilli. Il legale rappresentante dell’Olbia Calcio 1905 srl versa 8mila euro “a garanzia della anticipazione delle somme dovute”. Soldi veri che Nuccilli, secondo le Fiamme Gialle, incassa. Mentre, sostiene la pm Mancini, sono un bluff le 39 distinte di versamento (per oltre 200mila euro) di Nuccilli a favore dell’Olbia, perché l’iban “viene successivamente dichiarato errato”. Insomma il club sardo non riceve un ficco secco e si troverà nella tempesta per diverse settimane, sino alla vittoria di un ricorso che aprirà le porte della Serie D. Nuccilli, difeso dall’avvocato Alberto Secchi, ha un’altra storia da raccontare e ha sempre spiegato di avere agito correttamente. Ma ora la parola è passata alla magistratura.

