Codice della strada e buon senso impongono di entrare in auto a passo d’uomo anche nel multipiano dei parcheggi a pagamento in vico Verdi. Questo però non vuol dire che all’ingresso ci debba essere una vera e propria trincea, con un dislivello talmente alto che mette a dura prova pneumatici e sospensione dei mezzi ( foto Chergia ).

RIPRODUZIONE RISERVATA