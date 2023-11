«Una tregua di 3 giorni in cambio del rilascio di 12 ostaggi»  

Washington. Una tregua di tre giorni a Gaza in cambio del rilascio di 12 ostaggi nelle mani di Hamas, di cui sei americani. È lo scambio su cui si sta negoziando, secondo una fonte del movimento islamico palestinese, che tiene in prigionia oltre 240 persone dopo i massacri del 7 ottobre. Intanto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, pur condannando l’uso di scudi umani civili da parte di Hamas, critica ancora Israele per il bilancio record di vittime civili a Gaza, soprattutto bambini, «in un numero di gran lunga superiore a quello annuale di qualsiasi guerra». «I colloqui vertono sul rilascio di 12 ostaggi, metà dei quali americani, in cambio di una pausa umanitaria di tre giorni, per consentire ad Hamas di liberare gli ostaggi e concedere all’Egitto un periodo di tempo prolungato per fornire aiuti umanitari», ha spiegato la fonte del movimento islamico citata dalla France Presse, precisando che ci sono ancora disaccordi (sul periodo di tempo e la zona della tregua) e che Doha aspetta una risposta da Israele.

A mediare infatti è il Qatar, stretto alleato degli Usa ma anche primo finanziatore e sostenitore di Hamas, di cui ospita l’ufficio politico e la principale residenza del leader autoesiliato Ismail Haniyeh e di altri dirigenti del movimento. Come Khalil al-Hayya, il quale ha spiegato al New York Times come lo scopo degli attacchi a Israele fosse «cambiare l’intera equazione e non solo avere uno scontro», per «rimettere sul tavolo la questione palestinese». Alle spalle di Doha c’è la regia di Washington, che sta tessendo la sua fragile tela con il segretario di stato Antony Blinken e il capo della Cia William Burns, inviati a turno nella regione. Non è un caso se il primo a proporre una tregua di tre giorni per il rilascio di ostaggi è stato Joe Biden nella telefonata di lunedì al premier Benyamin Netanyahu, alleato che si sta rivelando riottoso e imbarazzante a causa della sua linea intransigente e in contrasto con i piani americani su Gaza.

